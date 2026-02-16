Глава Башкирии пригрозил запретить отпуска чиновникам после трех неудачных звонков главе района

Радий Хабиров публично отчитал подчинённых за то, что не смог поздравить главу Благоварского района с юбилеем. Чиновник был в отпуске.

16 февраля на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров публично отчитал руководство своей администрации за отсутствие связи с муниципалитетами. Причиной стали три безрезультатные попытки дозвониться до главы Благоварского района Марата Юсупова, который находился в отпуске. Хабиров заявил, что в текущей обстановке чиновники обязаны быть на связи круглосуточно.

Стало известно, что 10 февраля Марат Юсупов отмечал 50-летний юбилей. По сложившейся практике, глава республики лично поздравляет руководителей районов с круглыми датами.

Приемная Хабирова набирала номер Юсупова трижды, но дозвониться не удалось. Как выяснилось, чиновник официально находился в отпуске. Глава региона назвал ситуацию недопустимой, сославшись на условия проведения специальной военной операции.

Ответственность за проблему со связью Хабиров возложил на исполняющего обязанности руководителя администрации главы РБ Искандера Ахметвалеева. Именно он курирует взаимодействие с главами районов.

Радий Хабиров поставил условие: если обеспечить гарантированную связь с чиновниками в отпуске невозможно, отпуска для глав муниципалитетов будут отменены. Глава республики потребовал от Ахметвалеева наладить систему так, чтобы он мог дозвониться до любого главы района с первого раза в любой момент.

Для муниципальных чиновников это сигнал об ужесточении дисциплины. Формальное нахождение в отпуске больше не считается уважительной причиной для игнорирования звонков из Уфы. Главам районов придется обеспечивать собственную доступность 24/7, даже находясь на отдыхе.

Это не первая претензия к работе администрации Благоварского района. Ранее муниципалитет попадал в антирейтинг территорий, где чиновники медленнее всего реагируют на жалобы жителей.

Кроме того, район упоминался в федеральной повестке в связи с инфраструктурными проблемами: председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в деревне Домбровка, где жители жалуются на отсутствие дороги.