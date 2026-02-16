0
Новости

Глава Башкирии пригрозил запретить отпуска чиновникам после трех неудачных звонков главе района

Радий Хабиров публично отчитал подчинённых за то, что не смог поздравить главу Благоварского района с юбилеем. Чиновник был в отпуске.
Радий Хабиров
©пресс-служба главы Башкирии

16 февраля на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров публично отчитал руководство своей администрации за отсутствие связи с муниципалитетами. Причиной стали три безрезультатные попытки дозвониться до главы Благоварского района Марата Юсупова, который находился в отпуске. Хабиров заявил, что в текущей обстановке чиновники обязаны быть на связи круглосуточно.

Стало известно, что 10 февраля Марат Юсупов отмечал 50-летний юбилей. По сложившейся практике, глава республики лично поздравляет руководителей районов с круглыми датами.

Приемная Хабирова набирала номер Юсупова трижды, но дозвониться не удалось. Как выяснилось, чиновник официально находился в отпуске. Глава региона назвал ситуацию недопустимой, сославшись на условия проведения специальной военной операции.

Ответственность за проблему со связью Хабиров возложил на исполняющего обязанности руководителя администрации главы РБ Искандера Ахметвалеева. Именно он курирует взаимодействие с главами районов.

Радий Хабиров поставил условие: если обеспечить гарантированную связь с чиновниками в отпуске невозможно, отпуска для глав муниципалитетов будут отменены. Глава республики потребовал от Ахметвалеева наладить систему так, чтобы он мог дозвониться до любого главы района с первого раза в любой момент.

Для муниципальных чиновников это сигнал об ужесточении дисциплины. Формальное нахождение в отпуске больше не считается уважительной причиной для игнорирования звонков из Уфы. Главам районов придется обеспечивать собственную доступность 24/7, даже находясь на отдыхе.

Это не первая претензия к работе администрации Благоварского района. Ранее муниципалитет попадал в антирейтинг территорий, где чиновники медленнее всего реагируют на жалобы жителей.

Кроме того, район упоминался в федеральной повестке в связи с инфраструктурными проблемами: председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в деревне Домбровка, где жители жалуются на отсутствие дороги.

0
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
0
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
0
10.02.2026
Образование

Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

учитель пишет мелом на доске
Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
0
04.02.2026
Новости

Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

хабиров дает интервью
Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.
0
30.01.2026
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

солдат с пулеметом
Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
0
30.01.2026
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

запуск бпла
С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
0
22.01.2026
Образование

В Башкирии отремонтирует восемь колледжей в 2026 году — деньги выделят из регионального бюджета

зауральский колледж
В 2026 году в Башкирии отремонтируют 8 колледжей, ещё 6 зданий обновят по новой программе, два — по гранту «Агропрофи».
