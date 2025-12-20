Глава Башкирии показал зимний выпас лошадей и предупредил водителей

Глава Башкирии опубликовал в соцсетях фотографии лошадей на тебеневке. Вместе с кадрами зимней природы 19 декабря он обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах.

Лошади и снегопады

Радий Хабиров выложил снимки, на которых табуны добывают корм из-под снега. Руководитель региона признался, что этот пейзаж вызывает у него улыбку и назвал происходящее «самой теплой картиной» наступившего сезона.

Одновременно глава республики отметил приход настоящей зимы. Он попросил жителей учитывать погодные условия, соблюдать осторожность за рулем и беречь себя.

Что такое тебеневка

На кадрах запечатлен процесс тебеневки — зимнего пастбищного содержания. Животные самостоятельно разгребают снег копытами, чтобы добраться до прошлогодней растительности. Для башкирской породы это естественный способ зимовки.

Бренд и изучение башкирской породы

Власти республики продвигают бренд «Башкирская лошадь», который официально запатентован. Сохранение аборигенной популяции — приоритет для местного сельского хозяйства. Ежегодно в Баймакском районе проходит международный фестиваль «Башкорт аты», где популяризируют коневодство и производство кумыса.

Феномен выносливости местных лошадей изучают на международном уровне. Ранее ученые из университетов Бонна и Кембриджа исследовали ДНК животных, чтобы выяснить генетические механизмы их адаптации к экстремальному холоду. Радий Хабиров уже обращал внимание на эту тему: в прошлые годы он сравнивал стойкость жителей Башкирии с выносливостью лошадей этой породы.

Сводки News-Bash: аварии и хищники

Романтика зимнего выпаса соседствует с реальными опасностями. По данным издания News-Bash, безнадзорные животные регулярно становятся причиной трагедий и сами гибнут от хищников.

Смертельные ДТП. Осенью в республике произошло несколько крупных аварий с участием лошадей. В Баймакском районе водитель кроссовера Exeed сбил животное и вылетел на встречную полосу — погибли три человека. Похожий случай произошел в Бижбулякском районе: после столкновения с лошадью перевернулась Lada Priora, погибли трое молодых людей.​

Нападения волков. В деревне Магадеево (Бурзянский район) стая волков загрызла сторожевого пса прямо во дворе. Местные жители опасаются, что следующей целью хищников станут лошади в загонах.​

Карантин. В Иглинском и Белокатайском районах власти вводили карантин из-за вспышек бешенства у животных в личных хозяйствах.