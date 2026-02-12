0
28 минут
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
Алексей Касьянов
©glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова заместителем премьер-министра правительства Башкортостана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента подписания.

Десятый вице-премьер в команде Хабирова: детали указа

С приходом нового чиновника структура правительства изменилась. Теперь у премьер-министра официально десять заместителей. Власти пока не сообщили, какие именно направления будет курировать Касьянов и как перераспределят обязанности между действующими вице-премьерами. Это назначение стало первым крупным кадровым решением в правительстве за последние месяцы.

От следователя до главы СК: биография Алексея Касьянова

Новый вице-премьер — опытный силовик, хорошо известный в регионе. Он родился в Уфе и окончил Башкирский государственный университет. Карьеру начал следователем в прокуратуре Калининского района Уфы, затем дослужился до заместителя прокурора республики.

Ключевой этап его карьеры пришелся на 2007–2015 годы, когда Касьянов возглавлял региональное управление Следственного комитета. Позже он перешел на работу в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Борьба с дефицитом кадров и долгами по зарплате

До назначения в правительство Алексей Касьянов занимал пост главного федерального инспектора по Башкортостану. Он работал в этой должности с 2021 года и покинул её в сентябре 2025 года.

На прежнем месте Касьянов жестко контролировал экономические показатели и социальную стабильность. Весной 2025 года он публично критиковал дисбаланс на рынке труда: при рекордно низкой безработице в 1,5% региону не хватало 39 тысяч работников, особенно в оборонном секторе. Также он курировал вопросы погашения долгов по зарплате, которые на тот момент достигали 413 млн рублей.

