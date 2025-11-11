Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что отключения мобильного интернета в регионе продолжатся. Во время прямой линии Радий Хабиров объяснил, что ограничения связи напрямую связаны с безопасностью. Когда объявляется режим опасности из-за беспилотников, принимается решение о «деградации сотовой связи». По словам властей, дроны используют мобильные сети для навигации, а отключение сигнала мешает им достигать целей.

«СВО — не где-то там за 2000 км, а здесь, и мы — тоже участники этих событий», — подчеркнул Хабиров.

Ограничения не затрагивают стационарный интернет через Wi-Fi и голосовую связь. Номер экстренных служб 112 продолжает работать даже при отсутствии SIM-карты в телефоне. Власти также создали «белый список» сервисов, которые должны оставаться доступными, включая «Госуслуги», «ВКонтакте» и банковские приложения. Однако на практике жители сообщают, что даже эти ресурсы работают с перебоями.

Повторяющиеся отключения напрямую влияют на повседневную жизнь. Терминалы оплаты в магазинах и банкоматы могут не работать. Мобильные приложения такси также становятся недоступны.

В связи с этим жителям рекомендуется:

Всегда иметь при себе наличные деньги.

Заранее скачать на телефон офлайн-карты.

Сохранить номера таксопарков, чтобы вызывать машину по телефону.

Обсудить с близкими альтернативные способы связи.

Напомним, в ноябре беспилотники атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке. В сентябре были зафиксированы попытки атак на промзоны в Салавате и Уфе. Кроме того, глава региона подписал указ, запрещающий публиковать фото и видео, связанные с атаками БПЛА и их последствиями.