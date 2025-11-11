0
4 часа
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
смартфон лежит на столе
©Imagen

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что отключения мобильного интернета в регионе продолжатся. Во время прямой линии Радий Хабиров объяснил, что ограничения связи напрямую связаны с безопасностью. Когда объявляется режим опасности из-за беспилотников, принимается решение о «деградации сотовой связи». По словам властей, дроны используют мобильные сети для навигации, а отключение сигнала мешает им достигать целей.

«СВО — не где-то там за 2000 км, а здесь, и мы — тоже участники этих событий», — подчеркнул Хабиров.

Ограничения не затрагивают стационарный интернет через Wi-Fi и голосовую связь. Номер экстренных служб 112 продолжает работать даже при отсутствии SIM-карты в телефоне. Власти также создали «белый список» сервисов, которые должны оставаться доступными, включая «Госуслуги», «ВКонтакте» и банковские приложения. Однако на практике жители сообщают, что даже эти ресурсы работают с перебоями.

Повторяющиеся отключения напрямую влияют на повседневную жизнь. Терминалы оплаты в магазинах и банкоматы могут не работать. Мобильные приложения такси также становятся недоступны.

В связи с этим жителям рекомендуется:

  • Всегда иметь при себе наличные деньги.
  • Заранее скачать на телефон офлайн-карты.
  • Сохранить номера таксопарков, чтобы вызывать машину по телефону.
  • Обсудить с близкими альтернативные способы связи.

Напомним, в ноябре беспилотники атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке. В сентябре были зафиксированы попытки атак на промзоны в Салавате и Уфе. Кроме того, глава региона подписал указ, запрещающий публиковать фото и видео, связанные с атаками БПЛА и их последствиями.

Похожие записи
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

маршрутка в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
11.11.2025
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

алан марзаев
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
0
11.11.2025
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров
Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

разбили стекло остановки
Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.
0
11.11.2025
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно закрыл небо для гражданских самолётов

аэропорт уфа с улицы
Аэропорт Уфы остановил приём и отправку самолётов. Росавиация объявила о введении ограничений для безопасности полётов, из-за чего несколько рейсов уже отменены или перенаправлены.
0
11.11.2025
Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

солдат с пулеметом
Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.