Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о снижении преступности в общественных местах. По его мнению, общество становится сознательнее, поэтому бороться с вандализмом нужно не ужесточением наказаний, а поддержанием порядка. Это заявление прозвучало в ответ на жалобу жителей Уфы во время прямой линии.

К главе региона обратились жители дома по улице Красина, 19. Они пожаловались на постоянные акты вандализма во дворе. Жильцы предложили создать народные дружины и заставлять нарушителей за свой счет ремонтировать испорченное имущество.

Радий Хабиров считает такие меры излишними. Он объяснил, что вандализм — это часть процесса цивилизационного развития. По его наблюдениям, люди начинают больше ценить благоустроенные общественные пространства. Глава республики уверен, что общество постепенно становится более ответственным.

Главный метод борьбы с порчей имущества — это сам порядок.

«Человек не будет ломать и портить там, где порядок, а сам непорядок и призывает к таким действиям», — отметил Хабиров.

Он считает, что в ухоженном пространстве люди ведут себя иначе, а роль силовых структур в этом процессе должна быть минимальной.

Статистика подтверждает позицию властей. По словам Хабирова, уровень преступности в общественных местах республики снижается. Существующими случаями вандализма занимаются правоохранительные органы в рамках действующего законодательства.

Идею создания народных дружин глава региона не поддержал. Он подчеркнул, что это является зоной ответственности муниципалитетов. Вместо этого власти республики делают ставку на рост сознательности граждан и поддержание порядка. При этом Радий Хабиров поручил администрации разобраться в ситуации по адресу Красина, 19.