0
3 часа
Новости

Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.
разбили стекло остановки
©Моя Уфа / Telegram

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о снижении преступности в общественных местах. По его мнению, общество становится сознательнее, поэтому бороться с вандализмом нужно не ужесточением наказаний, а поддержанием порядка. Это заявление прозвучало в ответ на жалобу жителей Уфы во время прямой линии.

К главе региона обратились жители дома по улице Красина, 19. Они пожаловались на постоянные акты вандализма во дворе. Жильцы предложили создать народные дружины и заставлять нарушителей за свой счет ремонтировать испорченное имущество.

Радий Хабиров считает такие меры излишними. Он объяснил, что вандализм — это часть процесса цивилизационного развития. По его наблюдениям, люди начинают больше ценить благоустроенные общественные пространства. Глава республики уверен, что общество постепенно становится более ответственным.

Главный метод борьбы с порчей имущества — это сам порядок.

«Человек не будет ломать и портить там, где порядок, а сам непорядок и призывает к таким действиям», — отметил Хабиров.

Он считает, что в ухоженном пространстве люди ведут себя иначе, а роль силовых структур в этом процессе должна быть минимальной.

Статистика подтверждает позицию властей. По словам Хабирова, уровень преступности в общественных местах республики снижается. Существующими случаями вандализма занимаются правоохранительные органы в рамках действующего законодательства.

Идею создания народных дружин глава региона не поддержал. Он подчеркнул, что это является зоной ответственности муниципалитетов. Вместо этого власти республики делают ставку на рост сознательности граждан и поддержание порядка. При этом Радий Хабиров поручил администрации разобраться в ситуации по адресу Красина, 19.

Похожие записи
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

маршрутка в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
11.11.2025
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

алан марзаев
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
0
11.11.2025
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров
Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

смартфон лежит на столе
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии потребовали от Хабирова ответа за растущее недовольство экологией

Александр Веселов
Глава «Союза экологов РБ» Александр Веселов потребовал от Радия Хабирова диалога. Общественники заявляют о блокировке их инициатив и росте недовольства.
0
05.11.2025
Новости

Уфимцы ополчились на заслуженного артиста Егора Крида

Егор Крид с Главой Башкирии
Более 2600 жителей Башкирии требуют отозвать у Егора Крида звание «Заслуженный артист». Активисты считают, что нецензурная лексика в его композициях обесценивает высокую награду.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.