Глава Башкирии лично приехал в общежитие к раненым индийским студентам и попросил прощения

Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
Радий Хабиров
Радий Хабиров приехал в общежитие, где 7 февраля школьник устроил вооружённое нападение, и лично извинился перед студентами из Индии за произошедшее. Об этом глава Башкирии сообщил после встречи с пострадавшими.

В минувшую субботу подросток ворвался в здание общежития с ножом, кастетом, петардами и газовым баллончиком. Нападавший ранил нескольких человек — четырёх индийских студентов, охранника и сотрудников полиции. При задержании школьник нанёс себе телесные повреждения.

Хабиров назвал инцидент единичным случаем, нехарактерным для региона. При этом руководитель республики выразил сожаление и в адрес самого нападавшего — по его словам, подросток рос с глухонемой матерью и бабушкой, учился в школе и старался чего-то добиться. Сейчас власти выясняют причины произошедшего и устанавливают, кто мог подтолкнуть школьника на преступление.

Глава региона пообещал, что всем пострадавшим продолжат оказывать медицинскую помощь — их направят на восстановление в санатории. Помимо этого, индийским студентам предоставят возможность слетать домой. Все расходы на лечение и перелёты Башкирия берёт на себя. Студенты, проявившие мужество во время отражения нападения, будут представлены к государственным наградам. Также Хабиров обсудил с учащимися дополнительные меры безопасности.

