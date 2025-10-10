0
6 часов
Новости

Глава Бакалинского района Башкирии Олег Ефимов будет переизбираться на новый срок

Олег Ефимов покинул пост главы Бакалинского района из-за окончания контракта. Но уходить не собирается — он снова участвует в конкурсе на эту же должность.
Глава администрации Бакалинского района олег ефимов
©Олег Ефимов / ВКонтакте

Олег Ефимов покинул пост главы администрации Бакалинского района, так как его двухлетний контракт закончился. Он планирует вновь участвовать в конкурсе на эту должность и уже заявил об этом в своих социальных сетях, обратившись за поддержкой к жителям.

Решение о сложении полномочий принял районный Совет. По закону, теперь должен состояться новый конкурс, по итогам которого депутаты выберут главу администрации.

Пока будет идти процедура отбора кандидатов, руководить районом будет первый заместитель Юлай Зиязетдинов. Он назначен временно исполняющим обязанности. Дата проведения конкурса станет известна в ближайшее время.

Биография Олега Ефимова

  • Дата и место рождения: 7 июля 1973 года в селе Умирово Бакалинского района Республики Башкортостан.​

  • Образование: Окончил Башкирский государственный педагогический институт.​

  • Карьера: Трудовую деятельность начинал учителем. С 2011 по 2018 год занимал различные должности, после чего был назначен главой администрации Бакалинского района в октябре 2023 года. В октябре 2025 года покинул пост в связи с окончанием двухлетнего контракта.​

  • Политическая деятельность: Является Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Бакалинском районе.​

Похожие записи
0
21.08.2025
Новости

Вице-премьер Башкирии рассказал о срыве сроков строительства двух поликлиник из-за нехватки рабочих

чиновники обсуждают проект строительства
В Башкирии срывают сдачу двух поликлиник. Власти говорят о нехватке рабочих, а местные уверены: подрядчики просто не хотят платить нормальные деньги.
0
11.08.2025
Новости

В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Радмир Исянбаев
Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет.
0
05.08.2025
Новости

Зухра Гордиенко объяснила свой уход с поста министра туризма Башкирии

зухра гордиенко
Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко ушла в отставку, проработав на этом посту чуть больше года. Она сама приняла это решение, назвав его «честным» на фоне громкого коррупционного
0
04.08.2025
Новости

Отставка на фоне скандала: глава Минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко уходит с поста

зухра гордиенко
Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко покинула свой пост. Официальная причина — переход на другую работу. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала и арестов в подведомственной ей структуре.
0
07.07.2025
Политика

В Башкирии ищут нового председателя Счетной палаты

константин шагимуратов
Константин Шагимуратов, бессменный глава Контрольно-счетной палаты Башкирии и человек из ближнего круга Радия Хабирова, досрочно ушел в отставку. Официальная причина — собственное желание
0
24.06.2025
Политика

Павел Трапезников сложил полномочия главы Мишкинского района Башкирии

павел трпаезников
Во вторник, 24 июня, стало известно об отставке руководителя Мишкинского района Башкирии. Павел Трапезников объявил о своем решении через соцсети, оставив интригу вокруг будущих планов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.