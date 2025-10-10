Глава Бакалинского района Башкирии Олег Ефимов будет переизбираться на новый срок

Олег Ефимов покинул пост главы Бакалинского района из-за окончания контракта. Но уходить не собирается — он снова участвует в конкурсе на эту же должность.

Олег Ефимов покинул пост главы администрации Бакалинского района, так как его двухлетний контракт закончился. Он планирует вновь участвовать в конкурсе на эту должность и уже заявил об этом в своих социальных сетях, обратившись за поддержкой к жителям.

Решение о сложении полномочий принял районный Совет. По закону, теперь должен состояться новый конкурс, по итогам которого депутаты выберут главу администрации.

Пока будет идти процедура отбора кандидатов, руководить районом будет первый заместитель Юлай Зиязетдинов. Он назначен временно исполняющим обязанности. Дата проведения конкурса станет известна в ближайшее время.

Биография Олега Ефимова