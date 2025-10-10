Глава Бакалинского района Башкирии Олег Ефимов будет переизбираться на новый срок

Олег Ефимов покинул пост главы администрации Бакалинского района, так как его двухлетний контракт закончился. Он планирует вновь участвовать в конкурсе на эту должность и уже заявил об этом в своих социальных сетях, обратившись за поддержкой к жителям.
Решение о сложении полномочий принял районный Совет. По закону, теперь должен состояться новый конкурс, по итогам которого депутаты выберут главу администрации.
Пока будет идти процедура отбора кандидатов, руководить районом будет первый заместитель Юлай Зиязетдинов. Он назначен временно исполняющим обязанности. Дата проведения конкурса станет известна в ближайшее время.
Биография Олега Ефимова
-
Дата и место рождения: 7 июля 1973 года в селе Умирово Бакалинского района Республики Башкортостан.
-
Образование: Окончил Башкирский государственный педагогический институт.
-
Карьера: Трудовую деятельность начинал учителем. С 2011 по 2018 год занимал различные должности, после чего был назначен главой администрации Бакалинского района в октябре 2023 года. В октябре 2025 года покинул пост в связи с окончанием двухлетнего контракта.
-
Политическая деятельность: Является Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Бакалинском районе.