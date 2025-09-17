0
Новости

ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с обвиняемой в мошенничестве Гульнарой Юриной

ГКЗ «Башкортостан» разорвал контракт с «королевой госзакупок» Гульнарой Юриной, пока та находится в СИЗО. Её фирма не справилась с организацией конкурса.
Гульнара Юрина
©Гульнара Юрина

Её компания не выполнила обязательства по проведению всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев», на который из бюджета выделили 1,3 млн рублей.

Это решение принято на фоне уголовного дела о мошенничестве. Сама Юрина сейчас находится в СИЗО, а директор ГКЗ Вильдан Яруллин, которого подозревают в сговоре с ней, помещен под домашний арест.

По версии следствия, в 2023 году Яруллин помог Юриной получить другой госконтракт на сумму свыше 33 млн рублей. Контракт на подготовку концертной площадки был заключен без конкурса и по завышенной цене. Следствие считает, что предпринимательница предоставляла поддельные отчеты о невыполненных работах, а директор зала подписывал их без проверки.

Конкурс «Время героев», ставший поводом для разрыва нового договора, прошел в Уфе 26–27 августа. ГКЗ прекратил сотрудничество с компанией Юриной в одностороннем порядке из-за нарушения обязательств.

Похожие записи
11.09.2025
Криминал

Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Гульнара Юрина
Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.
09.09.2025
Криминал

В Уфе продлили арест экс-главе Госжилнадзора, обвиняемому во взятках

Артур Давлетшин
Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин останется в СИЗО до 12 ноября. Его обвиняют в организации схемы поборов со строительных компаний по всей республике.
05.09.2025
Криминал

Фигурантам дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии смягчили меру пресечения

задержание сотрудников Госжилнадзора
Двум бывшим сотрудникам башкирского Госжилнадзора изменили меру пресечения. Одну выпустили из-под домашнего ареста, второго перевели из СИЗО домой.
05.09.2025
Криминал

Обвиняемого в хищениях Вильдана Яруллина отпустили из СИЗО под домашний арест

вильдан яруллин за решеткой
Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин, которого обвиняют в махинациях на 33 млн, покинул СИЗО. Теперь он будет находится дома. Его подельница осталась за решёткой.
02.09.2025
Новости

Территорию вокруг Курултая в Уфе за 75 миллионов рублей благоустроит компания из Омска

курултай башкирии
Парламент Башкирии решил обновить ландшафт вокруг своего здания. Контракт на 75 млн рублей отдали дорожникам из Омска, которые уже освоили в Уфе почти 3 миллиарда.
