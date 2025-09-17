ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с обвиняемой в мошенничестве Гульнарой Юриной

ГКЗ «Башкортостан» разорвал контракт с «королевой госзакупок» Гульнарой Юриной, пока та находится в СИЗО. Её фирма не справилась с организацией конкурса.

Её компания не выполнила обязательства по проведению всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев», на который из бюджета выделили 1,3 млн рублей.

Это решение принято на фоне уголовного дела о мошенничестве. Сама Юрина сейчас находится в СИЗО, а директор ГКЗ Вильдан Яруллин, которого подозревают в сговоре с ней, помещен под домашний арест.

По версии следствия, в 2023 году Яруллин помог Юриной получить другой госконтракт на сумму свыше 33 млн рублей. Контракт на подготовку концертной площадки был заключен без конкурса и по завышенной цене. Следствие считает, что предпринимательница предоставляла поддельные отчеты о невыполненных работах, а директор зала подписывал их без проверки.

Конкурс «Время героев», ставший поводом для разрыва нового договора, прошел в Уфе 26–27 августа. ГКЗ прекратил сотрудничество с компанией Юриной в одностороннем порядке из-за нарушения обязательств.