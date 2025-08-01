ГИБДД Башкирии использует дроны для контроля нарушений на дорогах

Госавтоинспекция Башкирии взяла на вооружение беспилотники для борьбы с нарушителями на дорогах. Дроны выслеживают выезжающих на встречную полосу и тех, кто скрывает номера. Рассказываем, как работает новая система.

На дорогах Башкирии появился новый вид контроля — воздушный. Сотрудники ГИБДД начали активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выявления нарушений правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках трасс, пишет Башинформ.

Как это работает?

Беспилотник, патрулируя участок дороги с воздуха, фиксирует нарушение, например, выезд на полосу встречного движения.

Камера дрона записывает марку, модель и госномер автомобиля-нарушителя.

Информация мгновенно передается ближайшему экипажу ДПС, который уже ждет нарушителя на дороге для составления протокола.

С момента фиксации и до остановки инспектором, коптер продолжает вести автомобиль, не давая ему скрыться.

Этот метод позволяет эффективно бороться с одними из самых опасных нарушений. В первую очередь дроны нацелены на фиксацию выезда на «встречку». Также с их помощью выявляют водителей большегрузов, которые пытаются скрыть госномера в зоне весового контроля. При этом отмечается, что превышение скорости беспилотники не фиксируют.

Всего за несколько часов рейда с помощью одного дрона инспекторы могут поймать несколько нарушителей. Такая «охота с воздуха» уже доказала свою эффективность на длинных загородных трассах, где риск лобовых столкновений особенно высок.