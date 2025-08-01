ГИБДД Башкирии использует дроны для контроля нарушений на дорогах
Госавтоинспекция Башкирии взяла на вооружение беспилотники для борьбы с нарушителями на дорогах. Дроны выслеживают выезжающих на встречную полосу и тех, кто скрывает номера. Рассказываем, как работает новая система.
На дорогах Башкирии появился новый вид контроля — воздушный. Сотрудники ГИБДД начали активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выявления нарушений правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках трасс, пишет Башинформ.
Беспилотник, патрулируя участок дороги с воздуха, фиксирует нарушение, например, выезд на полосу встречного движения.
Камера дрона записывает марку, модель и госномер автомобиля-нарушителя.
Информация мгновенно передается ближайшему экипажу ДПС, который уже ждет нарушителя на дороге для составления протокола.
С момента фиксации и до остановки инспектором, коптер продолжает вести автомобиль, не давая ему скрыться.
Этот метод позволяет эффективно бороться с одними из самых опасных нарушений. В первую очередь дроны нацелены на фиксацию выезда на «встречку». Также с их помощью выявляют водителей большегрузов, которые пытаются скрыть госномера в зоне весового контроля. При этом отмечается, что превышение скорости беспилотники не фиксируют.
Всего за несколько часов рейда с помощью одного дрона инспекторы могут поймать несколько нарушителей. Такая «охота с воздуха» уже доказала свою эффективность на длинных загородных трассах, где риск лобовых столкновений особенно высок.
Часто задаваемые вопросы
- Практика использования дронов для контроля ПДД — это только инициатива Башкирии?
Нет, это не локальная инициатива. Использование беспилотников для контроля за дорожным движением является совместной программой Госавтоинспекции (ГИБДД) и Росгвардии, которая к 2022 году уже активно применялась как минимум в 17 регионах России. Среди них Москва, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Тюменская области и другие.
- Какие еще нарушения, кроме выезда на встречную полосу, могут фиксировать дроны?
Помимо выезда на "встречку" и сокрытия номеров, технические возможности комплексов с БПЛА позволяют фиксировать и другие нарушения:
Движение по обочине.
Движение по выделенной полосе для общественного транспорта.
Проезд по трамвайным путям встречного направления.
Движение по велосипедным дорожкам и тротуарам.
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
Движение грузового транспорта в запрещенных зонах.
- Насколько "дальнобойными" являются такие дроны и как долго они могут работать?
Один беспилотник способен контролировать участок дороги протяженностью до 10 км (по 5 км в каждую сторону от патрульного автомобиля). Существуют и специализированные разработки для ГИБДД, которые могут находиться в воздухе до 12 часов и подниматься на высоту до 3 км. Программное обеспечение позволяет дрону автоматически "захватить" автомобиль-нарушитель и сопровождать его до момента остановки инспектором.
- Оказывают ли дроны психологическое воздействие на водителей?
Да, и это одна из целей их применения. Сам факт наличия предупреждающих знаков о работе беспилотника оказывает сильный профилактический эффект. Например, в Краснодарском крае на участках, где были установлены такие щиты, за год не было зафиксировано ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу. Водители, зная о возможном наблюдении с воздуха, ведут себя на дороге более дисциплинированно.
- Могут ли штрафы с дронов приходить автоматически, как с камер?
На данный момент — нет. Беспилотник не является полностью автоматическим средством фиксации. Он работает в связке с наземным экипажем ДПС: оператор дрона передает информацию о нарушении инспектору, который останавливает автомобиль и составляет протокол, используя видеозапись с дрона в качестве доказательства. Однако уже существуют предложения по изменению законодательства, чтобы в будущем дроны могли выписывать штрафы в автоматическом режиме.
- Есть ли у дронов другие применения в работе ГИБДД, помимо отслеживания нарушений?
Да. Беспилотники эффективно используются для оперативной съемки мест ДТП с высоты. Это позволяет быстро и точно зафиксировать картину происшествия и сформировать схему, которая используется для оформления документов. Также дроны рассматриваются как перспективное средство для поиска угнанных автомобилей, особенно если их прячут на закрытых территориях.
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