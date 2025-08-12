Геопарк «Торатау» в Башкирии возглавил Загир Хамидуллин

В башкирском геопарке «Торатау» кадровые перестановки. Пока бывший директор Артур Идельбаев сидит в СИЗО, его место занял 36-летний заместитель Загир Хамидуллин.

В руководстве геопарка «Торатау» произошла ожидаемая рокировка. Новым генеральным директором назначен Загир Хамидуллин, который до этого был заместителем. Согласно обновлённой выписке ФНС от 8 августа, он сменил на этом посту Артура Идельбаева, арестованного в конце июля.

Новому руководителю 36 лет, и он человек не случайный в системе. Хамидуллин был слушателем в Академии управления МВД и даже выступал контактным лицом при заключении госконтрактов для ведомства. Его имя также мелькало в оргкомитетах культурных конкурсов и на спортивных мероприятиях.

Периодически он появлялся на местном ТВ, рассказывая о планах по развитию умного и научного туризма в геопарке.

Напомним, его предшественника Артура Идельбаева задержали весьма жёстко прямо на улице. Бывшего замдиректора Центра развития туризма обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на развитие отрасли.

Само задержание стало финалом большой оперативной разработки. По версии следствия, Идельбаев и его сообщники, включая директора Центра развития туризма Руслана Юнусова, похитили более 26 миллионов рублей.

Деньги должны были пойти на создание глэмпингов и кемпингов в Бурзянском и Чишминском районах. Вместо этого, как считает следствие, группа просто перемещала несколько юрт с места на место для отчётности и подавала в министерство фиктивные документы.

Верховный суд Башкортостана в августе 2025 года оставил Идельбаева под стражей. Несмотря на попытки защиты изменить меру пресечения на домашний арест, он останется в СИЗО как минимум до 22 сентября.