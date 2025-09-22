0
4 часа
Новости

Генштаб РФ меняет правила осеннего призыва. Что ждёт новобранцев?

Генштаб дал разъяснения по осеннему призыву. Срочников не отправят на СВО, но введут цифровые повестки и единый реестр. Уклонистов ждут ограничения.
табличка призывная комиссия
©rutube

Срочников осеннего призыва не собираются отправлять в зону СВО. С таким заявлением выступил вице-адмирал Владимир Цимлянский из Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Все новобранцы будут проходить службу исключительно на территории России.

Сама кампания стартует по плану — с 1 октября по 31 декабря. Исключение сделают лишь для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов, где парней начнут призывать с 1 ноября. Срок службы остается прежним — ровно 12 месяцев.

Повестки начнут появляться в личных кабинетах на Госуслугах. Впрочем, бумажные уведомления тоже сохраняют свою юридическую силу. Неявка в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней приведёт к введению ограничительных мер.

Всю подноготную на призывников теперь соберут в один цифровой шкаф — единый реестр воинского учёта. Эта база данных должна актуализировать сведения и даже позволит оформлять некоторые отсрочки без личного визита в военкомат.

Появилось и ещё одно интересное новшество. Если призывника по каким-то причинам не успели отправить в часть в текущую кампанию, его призовут в следующую. Решение о призыве теперь действует в течение года.

