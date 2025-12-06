Газовщикам могут разрешить входить в квартиры по решению суда

В России рассматривают законопроект, по которому газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда, если жильцы отказали в доступе.

В России могут упростить принудительный доступ газовиков в квартиры для проверки оборудования. Законопроект прошёл первое чтение в Госдуме и сейчас дорабатывается — если закон примут, газовые службы смогут обращаться в суд при отказе жильцов впустить специалистов. Решение суда будет выноситься за 12 дней и подлежать немедленному исполнению, сообщает РИА Новости. Инициатива связана с ростом числа бытовых взрывов газа: с июля 2024 по июль 2025 года в таких происшествиях погибли 73 человека, ещё 187 получили травмы, сообщает МЧС.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что законопроект дорабатывается ко второму чтению с участием федеральных органов власти, регионов и профильных экспертов. Одна из ключевых новаций — сокращённый срок рассмотрения судебных заявлений до 12 дней. Это позволит газовикам быстро получить законное право на доступ в квартиру.

Как будет работать новый механизм

Если житель отказывается впустить сотрудников газовой службы, компания фиксирует факт недопуска и подаёт заявление в суд. В течение 12 дней судья выносит решение. Затем специалисты возвращаются в квартиру в сопровождении полиции либо сотрудников ФССП — они уполномочены обеспечить исполнение судебного акта.

Отдельное внимание уделено процедуре уведомления граждан. Правительство России утвердит специальный порядок оповещения о предстоящих проверках. Жильцов будут предупреждать не менее двух раз в разных форматах — электронно и на бумаге. Это должно снизить риск срыва проверки из-за того, что люди не знали о визите специалистов или отсутствовали дома по уважительным причинам.

Только при сознательном недопуске, когда гражданин получил уведомления, но намеренно игнорирует визиты газовой службы, создавая угрозу для себя и соседей, подключатся меры принудительного характера. Судебное решение станет основанием для доступа в квартиру в сопровождении силовых структур.

Цифры

Депутаты связывают трагедии с бытовым газом с отсутствием регулярного обслуживания и невозможностью своевременно попасть в квартиры для проверки оборудования. Новый порядок должен выстроить более жёсткий, но формализованный контроль за допуском к газовым сетям внутри жилых домов.

В Госдуме ранее обсуждался комплекс мер по повышению безопасности при обращении с газом в быту — установка современного оборудования и усиление ответственности за нарушение правил эксплуатации. Новый порядок доступа в квартиры становится частью этого курса на профилактику аварий.

Что ещё обсуждают в парламенте

На федеральном уровне рассматривают инициативы, затрагивающие повседневную жизнь граждан и сферу ЖКХ. Например, Госдума рассмотрит законопроект об ограничении работы ночных магазинов — он должен снизить уровень правонарушений и шума в жилых кварталах.

Кроме того, семьи с детьми и участники СВО получат новые налоговые льготы с 2026 года. Это должно поддержать наиболее уязвимые категории жителей регионов, включая Башкортостан.

В жилищной политике депутаты уделяют внимание защите прав собственников и прозрачности сделок. Ранее Госдума пояснила, почему не будет запрета на продажу квартир пенсионерами из-за «схемы Долиной», подчеркнув, что речь идёт не о новых запретах, а о борьбе с мошенническими схемами на рынке недвижимости.