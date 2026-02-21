0
Новости

ФСБ рассказала, чем Telegram опасен для российских военных

ФСБ и Роскомнадзор назвали ключевые угрозы Telegram — от утечки военных данных до массового «пробива» персональных данных россиян.
Федеральная служба безопасности назвала главную угрозу, которую представляет Telegram. По данным Центра общественных связей ФСБ, украинская сторона — как вооружённые силы, так и спецслужбы — оперативно извлекает сведения из Telegram-каналов и применяет их в боевых условиях.

Угроза для бойцов

Спецслужба подчеркнула, что противник обрабатывает информацию из мессенджера в кратчайшие сроки и направляет её на военные нужды. За последние три месяца использование Telegram в зоне спецоперации неоднократно ставило под угрозу жизни российских военнослужащих.

Персональные данные под угрозой

Роскомнадзор поддержал позицию ФСБ и указал на ещё одну проблему. По данным ведомства, мессенджер выстроил и поддерживает инфраструктуру, через которую сервисы так называемого интернет-пробива незаконно распространяют персональные данные граждан России, вплоть до формирования полноценных досье. С 2022 года администрация платформы удалила 8358 подобных ботов и еженедельно блокирует порядка ста таких сервисов. Тем не менее РКН заявляет: ситуация кардинально не меняется — на смену удалённым ботам тут же приходят новые.

Ограничения нарастают

Совокупность этих факторов привела к усилению давления на платформу. С лета 2025 года российские пользователи потеряли возможность совершать аудио- и видеозвонки через мессенджер. В феврале 2026 года РКН перешёл к прямому ограничению работы сервиса. Пользователи сообщают, что сообщения не уходят, чаты не загружаются, а приложение зависает. Ещё одним основанием для ограничений стало активное использование Telegram мошенниками для обмана граждан.

