ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракет «Сапсан»

ФСБ показала карту поражения ракет «Сапсан», производство которых уничтожено на Украине. Москва была в зоне риска, а вот Уфа — нет. Город вне досягаемости.

Уфа может выдохнуть — до неё новые украинские ракеты «Сапсан» не смогли бы долететь. Это следует из карты радиуса поражения, которую, по сообщению ТАСС, опубликовала ФСБ. Башкирская столица находится примерно в 1200 км от предполагаемых точек запуска, что далеко за пределами возможностей этого комплекса.

Согласно обнародованной силовиками схеме, зона риска накрывала в основном центральные регионы России и почти всю Беларусь. Под прицелом теоретически находились Москва, Тула, Калуга и Владимир. Дальность «Сапсана» оценивалась в 500–750 км.

Ракетная программа, о которой президент Украины Владимир Зеленский объявил в июне 2025 года, была прервана серией точечных ударов. Совместная операция ФСБ и Минобороны поразила четыре ключевых предприятия в Днепропетровской и Сумской областях, а также резервный объект в Житомирской.

Российские силовики утверждают, что этот проект не был чисто украинской затеей. По их данным, разработка велась при финансовой поддержке Германии, а планирование ударов шло с одобрения НАТО.

Ущерб, нанесённый украинскому ВПК, в ФСБ называют колоссальным. Заявляется, что он даже превысил потери России от украинской диверсионной операции «Паутина». Это значит, что угроза создания дальнобойных ракет Киевом нивелирована на длительный срок.

Разработка «Сапсана» велась не на пустом месте. Как сообщают федеральные СМИ, в основе лежали технологии и запасы, оставшиеся ещё со времён СССР. По сути, это была попытка реанимировать старый советский потенциал на новые деньги.

Эксперты, опрошенные РБК в августе 2025 года, отмечают, что ликвидация целой производственной цепочки — от топлива до сборки — стала одной из самых успешных совместных операций силовых ведомств за последнее время. Это не просто уничтожение складов, а удар по научно-технической базе противника.