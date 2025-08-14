Главная » Новости
ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракет «Сапсан»

ФСБ показала карту поражения ракет «Сапсан», производство которых уничтожено на Украине. Москва была в зоне риска, а вот Уфа — нет. Город вне досягаемости.
карта досягаемости ракет Сапсан
©https://t.me/tass_agency

Уфа может выдохнуть — до неё новые украинские ракеты «Сапсан» не смогли бы долететь. Это следует из карты радиуса поражения, которую, по сообщению ТАСС, опубликовала ФСБ. Башкирская столица находится примерно в 1200 км от предполагаемых точек запуска, что далеко за пределами возможностей этого комплекса.

Согласно обнародованной силовиками схеме, зона риска накрывала в основном центральные регионы России и почти всю Беларусь. Под прицелом теоретически находились Москва, Тула, Калуга и Владимир. Дальность «Сапсана» оценивалась в 500–750 км.

Ракетная программа, о которой президент Украины Владимир Зеленский объявил в июне 2025 года, была прервана серией точечных ударов. Совместная операция ФСБ и Минобороны поразила четыре ключевых предприятия в Днепропетровской и Сумской областях, а также резервный объект в Житомирской.

Российские силовики утверждают, что этот проект не был чисто украинской затеей. По их данным, разработка велась при финансовой поддержке Германии, а планирование ударов шло с одобрения НАТО.

Ущерб, нанесённый украинскому ВПК, в ФСБ называют колоссальным. Заявляется, что он даже превысил потери России от украинской диверсионной операции «Паутина». Это значит, что угроза создания дальнобойных ракет Киевом нивелирована на длительный срок.

Разработка «Сапсана» велась не на пустом месте. Как сообщают федеральные СМИ, в основе лежали технологии и запасы, оставшиеся ещё со времён СССР. По сути, это была попытка реанимировать старый советский потенциал на новые деньги.

Эксперты, опрошенные РБК в августе 2025 года, отмечают, что ликвидация целой производственной цепочки — от топлива до сборки — стала одной из самых успешных совместных операций силовых ведомств за последнее время. Это не просто уничтожение складов, а удар по научно-технической базе противника.

Часто задаваемые вопросы
Что конкретно представляет собой ракетный комплекс «Сапсан»?
«Сапсан» — это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), разработанный конструкторским бюро «Южное». Он спроектирован как многофункциональная система, способная использовать разные типы ракет:

Баллистические ракеты: Основной тип, с дальностью от 280 до 480 км и массой боевой части 480 кг. Эти ракеты могут развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Зенитные ракеты: Для поражения воздушных целей на дальности до 150 км.

Противокорабельные ракеты: Для поражения морских целей на дальности до 90 км.

Комплекс является мобильным, базируется на колесном шасси, а время подготовки ракеты к пуску составляет от 2 до 20 минут. По своим характеристикам он напоминает российский комплекс «Искандер».
Какова реальная история разработки этого комплекса?
Разработка комплекса имеет долгую историю, начавшуюся задолго до 2021 года. Проект стартовал еще в 2006 году при поддержке президента Виктора Ющенко. Он стал преемником более раннего проекта под названием «Борисфен».
Работы неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В 2013 году Министерство обороны Украины официально отказалось от проекта, но в 2015–2016 годах разработка была возобновлена. В проекте участвовало около 70 украинских предприятий, и утверждалось, что 99% компонентов — украинского производства.
Какие именно предприятия были целью ударов?
Российские войска нанесли удары по четырем ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины. Среди них:

Павлоградский химический завод (Днепропетровская область): производил и хранил твердое ракетное топливо.

Павлоградский механический завод: занимался сборкой ракет и их боевых частей.

Шосткинский завод «Звезда» (Сумская область): производил ракетное топливо.

Государственный НИИ химических продуктов в Шостке.

Сообщается, что вместе с производственными цехами были уничтожены и системы ПВО, прикрывавшие эти объекты, в том числе четыре ЗРК «Patriot» и американская радиолокационная станция.
Что такое операция «Паутина», с которой сравнивается ущерб?
Операция «Паутина» — это атака, проведенная Украиной 1 июня 2025 года с помощью беспилотников по российским военным аэродромам. Целями стали авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Утверждение ФСБ о том, что ущерб для Украины от ударов по производству «Сапсанов» превышает потери России в операции «Паутина», призвано подчеркнуть масштаб проведенной операции.
Какие еще города России, кроме упомянутых, находились в зоне поражения?
Согласно карте, опубликованной ФСБ, в радиус поражения ракет «Сапсан» (500–750 км) попадала не только Москва, но и другие крупные города Центральной России. В их числе:

Воронеж

Смоленск

Тверь

Рязань

Курск

Владимир

Кроме того, в зоне досягаемости находилась практически вся территория Белоруссии.
Что известно о предполагаемом иностранном участии в проекте?
По данным ФСБ, разработка и производство ОТРК «Сапсан» осуществлялись при финансовой поддержке и содействии специалистов из Германии. Утверждается, что в мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждал с Владимиром Зеленским создание «Сапсанов» и обещал поддержку. Позже было подписано соглашение, в рамках которого Германия выделила пять миллиардов евро на военную помощь Украине, что включало финансирование производства дальнобойных ракет.
