Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал покинул команду из-за смерти брата

Нападающий уфимского хоккейного клуба Шелдон Ремпал экстренно покинул расположение команды из-за смерти родного брата. Лидер атак «юлаевцев» пропустил принципиальный матч с «Ак Барсом» и вернется в Россию не раньше следующей недели.

Почему игрока не было в заявке

Канадский легионер отсутствовал в составе на последних играх против казанского «Ак Барса» и череповецкой «Северстали». Изначально в клубе объясняли отсутствие форварда абстрактными «семейными обстоятельствами», не раскрывая деталей трагедии, сообщает «БИЗНЕС Online».

Позже стало известно, что Ремпал срочно вылетел на родину в Канаду из-за гибели брата Коннора. Именно это событие заставило хоккеиста прервать участие в чемпионате перед важной серией игр.

Когда Ремпал вернется на лед

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассчитывает на возвращение нападающего в ближайшее время. Наставник сообщил, что ждет игрока в Уфе на следующей неделе, как только тот уладит все формальности, связанные с прощанием.

Шелдон Ремпал — один из ключевых игроков уфимского нападения. Канадец проводит в КХЛ второй сезон. За это время он сыграл почти 100 матчей и набрал 95 очков (голы плюс передачи).

В ноябре 2025 года Ремпал вернулся в уфимский клуб после попытки закрепиться в НХЛ, подписав новый контракт до конца сезона 2025/26. Без него команда испытывает трудности в атаке: в отсутствие лидера уфимцы проиграли «Зеленое дерби» казанскому «Ак Барсу».