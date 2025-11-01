Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

В воздухе Салавата, Стерлитамака и Уфы нашли превышение норм по опасным химикатам. Всего за сентябрь зафиксировали 73 случая, а власти признаются, что найти источник выбросов почти нереально.

Жители трёх крупных городов Башкирии в сентябре дышали настоящей химической смесью. Согласно данным Башгидрометцентра, атмосфера в промышленных центрах республики была перенасыщена вредными веществами, причём рекорды побили сразу несколько населённых пунктов.

Химический коктейль в Салавате

Антилидером по числу отравляющих веществ в воздухе стал Салават. Там специалисты зафиксировали 34 превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Горожанам пришлось дышать этилбензолом (30 случаев), фенолом, аммиаком и сероводородом.

Стерлитамак дышит формальдегидом

Немногим лучше ситуация оказалась в Стерлитамаке, где уровень загрязнения оценили как «очень высокий». За месяц метеорологи насчитали 31 случай превышения ПДК. В основном воздух портил этилбензол, но также были зафиксированы выбросы формальдегида и изопропилбензола. Среднемесячная концентрация формальдегида и вовсе превысила норму более чем вдвое.

Уфа в тумане сероводорода

Замкнула тройку башкирская столица. В Уфе зафиксировали восемь случаев превышения норм, из которых пять пришлись на сероводород. В один из дней его концентрация была выше безопасных значений в 9,1 раза. Кроме того, в воздухе обнаружили излишки оксида углерода, диоксида серы и изопропилбензола.

Власти разводят руками

Глава республиканского Минэкологии Нияз Фазылов ранее заявлял, что установить конкретный источник таких выбросов практически невозможно. Это усложняет привлечение виновников к ответственности и решение проблемы в целом.

Проблема загрязнения для этих городов не нова. Салават, например, ранее уже попадал в общероссийский список населённых пунктов с высоким уровнем загрязнения воздуха сероводородом. Это указывает на системный характер выбросов в городе.

В качестве одной из мер по борьбе с загрязнением власти анонсировали строительство новых постов наблюдения за состоянием атмосферы. В будущем такие пункты должны появиться в девяти городах республики, что позволит более оперативно отслеживать химическую обстановку.