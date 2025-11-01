Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

Жители трёх крупных городов Башкирии в сентябре дышали настоящей химической смесью. Согласно данным Башгидрометцентра, атмосфера в промышленных центрах республики была перенасыщена вредными веществами, причём рекорды побили сразу несколько населённых пунктов.
Химический коктейль в Салавате
Антилидером по числу отравляющих веществ в воздухе стал Салават. Там специалисты зафиксировали 34 превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Горожанам пришлось дышать этилбензолом (30 случаев), фенолом, аммиаком и сероводородом.
Стерлитамак дышит формальдегидом
Немногим лучше ситуация оказалась в Стерлитамаке, где уровень загрязнения оценили как «очень высокий». За месяц метеорологи насчитали 31 случай превышения ПДК. В основном воздух портил этилбензол, но также были зафиксированы выбросы формальдегида и изопропилбензола. Среднемесячная концентрация формальдегида и вовсе превысила норму более чем вдвое.
Уфа в тумане сероводорода
Замкнула тройку башкирская столица. В Уфе зафиксировали восемь случаев превышения норм, из которых пять пришлись на сероводород. В один из дней его концентрация была выше безопасных значений в 9,1 раза. Кроме того, в воздухе обнаружили излишки оксида углерода, диоксида серы и изопропилбензола.
Власти разводят руками
Глава республиканского Минэкологии Нияз Фазылов ранее заявлял, что установить конкретный источник таких выбросов практически невозможно. Это усложняет привлечение виновников к ответственности и решение проблемы в целом.
Проблема загрязнения для этих городов не нова. Салават, например, ранее уже попадал в общероссийский список населённых пунктов с высоким уровнем загрязнения воздуха сероводородом. Это указывает на системный характер выбросов в городе.
В качестве одной из мер по борьбе с загрязнением власти анонсировали строительство новых постов наблюдения за состоянием атмосферы. В будущем такие пункты должны появиться в девяти городах республики, что позволит более оперативно отслеживать химическую обстановку.