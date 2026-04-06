Фонтаны в Уфе запустят на неделю раньше обычного срока

Жители башкирской столицы увидят работающие фонтаны ещё до майских праздников.
В Уфе сезон фонтанов откроется в апреле. Мэр города Ратмир Мавлиев назвал дату запуска — 25 апреля. Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил условие: старт состоится, если погода позволит и снег к тому времени сойдёт.

Прежде городские фонтаны традиционно начинали работу 1 мая. В этом году открытие сезона сдвинули примерно на неделю.

Для сравнения: в 2025 году сезон стартовал 26 апреля — тогда сотрудники мэрии демонтировали защитные конструкции, чистили чаши и насосные станции. Торжественное открытие растянулось с 27 апреля по 1 мая, фонтаны работали до 31 октября.

Параллельно в городе меняется фонтанный облик в целом. В январе 2026 года стало известно, что фонтан около городского отдела ЗАГС на проспекте Октября, 180 демонтируют, а на его месте появятся малые архитектурные формы — в рамках капитального ремонта здания, переданного из муниципальной в государственную собственность.

В парке им. Ленина продолжается реконструкция — основные объекты, включая два обновлённых фонтана, намерены сдать в октябре 2026 года.

06.04.2026
Происшествия

На улице Менделеева в Уфе загорелась квартира в 20-этажном доме

Вечером 5 апреля в 20-этажном жилом доме на улице Менделеева в Уфе загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные вывели из задымлённого здания 18 человек, ещё 113 жильцов покинули дом самостоятельно.
06.04.2026
Происшествия

Хотела помочь — чуть не утонула сама: уфимская школьница провалилась под лёд, спасая рыбака

13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, чтобы помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал. А мужчина оказался просто пьян.
04.04.2026
Новости

В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
03.04.2026
Криминал

В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
03.04.2026
Здоровье

В Уфе пациентке с туберкулезом удалили крупную кисту яичника

Врачи Республиканского фтизиопульмонологического центра и онкодиспансера в Уфе совместно прооперировали молодую женщину с туберкулёзом — хирурги извлекли кисту яичника весом 7 кг.
02.04.2026
Новости

Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
02.04.2026
Происшествия

В Уфе после атаки беспилотников развернули пункт временного размещения

После утренней атаки БПЛА на Уфу 2 апреля для пострадавших жителей открыли пункт временного размещения на базе образовательного учреждения. Об этом сообщила администрация Ленинского района.
02.04.2026
Дороги и транспорт

После попадания беспилотника в жилой дом в Уфе перекрыли дорогу и отменили автобусные маршруты

2 апреля в Уфе на улице Гафури власти ввели временное ограничение дорожного движения после удара беспилотника по жилому дому. Движение по трём автобусным маршрутам прекращено до особого уведомления.
