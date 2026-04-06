Фонтаны в Уфе запустят на неделю раньше обычного срока

Жители башкирской столицы увидят работающие фонтаны ещё до майских праздников.

В Уфе сезон фонтанов откроется в апреле. Мэр города Ратмир Мавлиев назвал дату запуска — 25 апреля. Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил условие: старт состоится, если погода позволит и снег к тому времени сойдёт.

Прежде городские фонтаны традиционно начинали работу 1 мая. В этом году открытие сезона сдвинули примерно на неделю.

Для сравнения: в 2025 году сезон стартовал 26 апреля — тогда сотрудники мэрии демонтировали защитные конструкции, чистили чаши и насосные станции. Торжественное открытие растянулось с 27 апреля по 1 мая, фонтаны работали до 31 октября.

Параллельно в городе меняется фонтанный облик в целом. В январе 2026 года стало известно, что фонтан около городского отдела ЗАГС на проспекте Октября, 180 демонтируют, а на его месте появятся малые архитектурные формы — в рамках капитального ремонта здания, переданного из муниципальной в государственную собственность.

В парке им. Ленина продолжается реконструкция — основные объекты, включая два обновлённых фонтана, намерены сдать в октябре 2026 года.