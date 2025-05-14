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Фирдус Тямаев опроверг слухи о своей «смерти» от рака

©Фирдус Тямаев | ВК

«Кто-то меня даже убил» — Фирдус Тямаев высмеял слухи о своей смертельной болезни. Популярный татарский исполнитель записал видеообращение после того, как СМИ и телеграм-каналы хором запели о его «онкологии».

Оказалось, что певец жив-здоров, а опухоль у него доброкачественная. По словам агента артиста, Тямаеву просто нужно проходить обследование раз в месяц — ничего экстраординарного.

«Сегодня весь день мне звонят родные и друзья, спрашивают, как у меня дела. Про меня написали очень много слухов: кто-то говорит, что я лежу в больнице, кто-то даже меня „убил“», — возмущается Фирдус.

Артист заверил фанатов, что принимает витамины и проходит лечение. И вообще — с ним всё отлично.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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