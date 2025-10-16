Финансирование программы отлова животных в Башкирии сократили на 30%

Бюджет на отлов животных в Башкирии урезали на 30%. В итоге на улицах стало больше собак, а число укушенных людей выросло почти на четверть. Подрядчики уходят, а чиновники признают — система не работает

В Башкирии в 2025 году сократили финансирование программы отлова и содержания бездомных животных на 30% — вместо необходимых 79 миллионов рублей регион получил всего 55,2 миллиона, сообщает РБК-Уфа. Из-за дефицита бюджета количество животных, подлежащих отлову, уменьшили на 6 тысяч голов — теперь на улицах останется больше безнадзорных собак и кошек.

Бюджет урезали до 70%

Заместитель председателя Госкомитета республики по ветеринарии Гузель Бронникова сообщила на заседании комитета Госсобрания — Курултая Башкирии, что лимиты на мероприятия по системе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) доведены в размере 70% от потребности. В результате специализированные организации стали отлавливать, чипировать и стерилизовать меньше животных.

На одно животное в Башкирии выделяют всего 5 тысяч рублей — это самый низкий показатель среди регионов Приволжского федерального округа и один из минимальных по России. Для сравнения: в Мордовии на работу с бездомным животным тратят 15 тысяч рублей, в Ульяновской области — 14,2 тысячи, в Удмуртии — 13,3 тысячи рублей.

Рост нападений на людей

Недофинансирование программы привело к тревожным последствиям. По данным премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, с начала 2025 года за медицинской помощью после нападений собак обратились 916 человек — это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно на 43% увеличилось количество жалоб граждан на бродячие стаи: за два месяца в органы власти поступило 596 обращений.

Председатель Госкомитета Башкирии по ветеринарии Азат Зиганшин отметил, что система ОСВВ оказалась неэффективной. За последние пять лет на улицы вернули 67 тысяч бездомных животных, и ежегодно выпускают около 13 тысяч собак. Голодные животные сбиваются в стаи и становятся агрессивными, представляя опасность для детей и маломобильных граждан.

Подрядчиков стало вдвое меньше

Сокращение финансирования привело к уменьшению числа организаций, занимающихся отловом и содержанием животных. Если в 2022 году таких компаний и предпринимателей было 30, то к 2024 году их осталось всего 18. Это увеличило нагрузку на оставшиеся организации и снизило качество услуг.