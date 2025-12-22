0
Филологи внесли словосочетание «схема Долиной» в словарь неологизмов

В словарь неологизмов 2025 года вошли пять выражений, связанных с делом о квартире Ларисы Долиной. Это произошло сразу после того, как Верховный суд признал законной продажу жилья певицы за 112 млн рублей и отказался аннулировать сделку.
молоток и ключ с брелоком
©Grok
Содержание
  1. Новые нормы языка
  2. Решение суда и деньги
  3. Последствия для певицы
  4. Точка в «бабкинге»

Новые нормы языка

Доктор филологических наук Валерий Ефремов сообщил со ссылкой на группу «Словарей новых слов» ИЛИ РАН, что судебный процесс обогатил русский язык новыми устойчивыми конструкциями. Лингвисты зафиксировали пять фраз, которые теперь официально считаются неологизмами:

  • «Схема Долиной» — вид мошенничества, когда жертва под давлением продает имущество и сама отдает деньги преступникам.
  • «Эффект Долиной» и «бабушкина схема» — синонимы крайней доверчивости, приводящей к потере активов.
  • «Зловещая Долина» — ироничное переосмысление научного термина (эффект «зловещей долины»), теперь применяемое к самой певице в контексте скандала.
  • «Обманутые дольщики» — каламбур, намекающий на фамилию звезды и статус жертвы.

Решение суда и деньги

Фиксация терминов совпала с финалом судебного разбирательства. 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал покупательницу Полину Лурье законной владелицей квартиры в Хамовниках.

Суд установил факты:

  1. Полина Лурье честно заплатила за недвижимость 112 млн рублей.
  2. Лариса Долина занимает площадь незаконно и обязана съехать.
  3. Оснований для аннулирования сделки нет, так как покупатель не знала о мошеннических действиях третьих лиц в отношении певицы.

Последствия для певицы

После решения суда и общественной реакции карьера артистки пострадала. Организаторы отменили новогодние концерты Долиной в Дубае и семь крупных корпоративных выступлений. Общественное мнение, по данным СМИ, склонилось на сторону покупательницы — матери-одиночки, которую пытались лишить и денег, и жилья.

Точка в «бабкинге»

Решение Верховного суда создало важнейший прецедент для всего рынка недвижимости. Суд официально пресек практику так называемого «бабкинга» — схемы, когда пожилые люди под влиянием аферистов продают жилье, а затем возвращают его через суд, оставляя добросовестных покупателей ни с чем.

Ранее юристы опасались, что победа Долиной могла обрушить рынок вторичного жилья: любой продавец мог бы сослаться на «давление» и вернуть квартиру спустя годы. Теперь, как пишет News-Bash, риелторы получили четкий сигнал: если покупатель проверил документы и заплатил деньги, отобрать у него объект будет крайне сложно, даже если продавца действительно «развели» по телефону. Самой певице, по данным издания, грозит принудительное выселение с приставами уже до Нового года, если она не освободит помещение добровольно.

