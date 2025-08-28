Главная » Новости
Филипп Киркоров потерял еще одного члена семьи

Череда несчастий у Филиппа Киркорова. Артист вернулся в пустой дом — за час до приезда не стало его 16-летнего пса. Это на фоне недавней смерти отца и проблем со здоровьем.
©Филипп Киркоров / ВКонтакте

У певца Филиппа Киркорова умерла собака по кличке Хари, которая прожила с ним пятнадцать лет. Артист сообщил об этом в своих соцсетях, когда вернулся домой с гастролей.

Киркоров приехал из Казани и нашёл дом пустым. По его словам, собака умерла всего за час до его возвращения. В память о питомце певец опубликовал видео, на котором Хари запечатлена ещё щенком.

Четвероногий друг появился у артиста случайно. Пятнадцать лет назад во время выступления в красноярском цирке ему подарили щенка. С тех пор собака стала частью семьи: встречала гостей и всегда была рядом во время ужинов. Киркоров написал, что тяжело терять преданного друга, даже зная о коротком собачьем веке.

Для артиста этот год стал тяжёлым. Весной ушёл из жизни его отец, Бедрос Киркоров. Кроме того, у певца обострились проблемы со здоровьем после травмы от пиротехники на одном из концертов, а недавно он упал во время выступления на фестивале «Новая волна».

