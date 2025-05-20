Фидан Янгуразов назначен прокурором Дюртюлинского района Башкирии

Кадровые перестановки в башкирской прокуратуре — Фидан Янгуразов стал новым прокурором Дюртюлинского района. Информация подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Новоиспеченного прокурора уже представили местным силовикам — церемонию провёл зампрокурора республики Андрей Маркин.

Янгуразову 40 лет, родом он из Буздяка. Образование — Уфимский юридический институт МВД. Карьерный путь начал в 2007-м следователем в Советском районе Уфы, потом там же помощником прокурора.

Успел побывать замом прокурора в Альшеевском районе, а с 2020-го руководил прокуратурой Татышлинского района. На посту Янгуразов сменил Рустэма Раянова, который в феврале возглавил прокуратуру Нефтекамска.