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Фидан Янгуразов назначен прокурором Дюртюлинского района Башкирии

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Кадровые перестановки в башкирской прокуратуре — Фидан Янгуразов стал новым прокурором Дюртюлинского района. Информация подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Новоиспеченного прокурора уже представили местным силовикам — церемонию провёл зампрокурора республики Андрей Маркин.

Янгуразову 40 лет, родом он из Буздяка. Образование — Уфимский юридический институт МВД. Карьерный путь начал в 2007-м следователем в Советском районе Уфы, потом там же помощником прокурора.

Успел побывать замом прокурора в Альшеевском районе, а с 2020-го руководил прокуратурой Татышлинского района. На посту Янгуразов сменил Рустэма Раянова, который в феврале возглавил прокуратуру Нефтекамска.

Дюртюлинский район назначения в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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