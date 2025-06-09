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Фаворит Хабирова получил смертоносный подарок

© Элвин Грей/ВК

О необычном презенте рассказал сам Элвин Грей на своей странице в соцсетях. Похоже, теперь в его райдере появится пункт «не дарить колюще-режущие».

Подарком оказалась старинная трубка с Бали. Предположительно, из неё когда-то давно стреляли отравленными дротиками.

Музыкант не планирует использовать артефакт по прямому назначению. Вместо этого он решил извлечь из смертоносной вещицы мелодию, чтобы люди от неё пускались в пляс, а не падали замертво.

Радик Юльякшин в шутку сравнил заморский экспонат с башкирским народным инструментом кураем. После чего даже попытался на нём «сыграть».

радик юльякшин
©Элвин Грей / ВК

Такой креативный подход к созданию звуков резонирует с современными трендами. Например, фанаты сейчас активно обсуждают нейросетевые каверы на советский рок в башкирской стилистике, как это делает проект AY YOLA.

Какие еще необыные подарки преподносили певцу Элвину Грею

Элвин Грей (Радик Юльякшин) получал от поклонников, коллег и официальных лиц разнообразные, в том числе и весьма необычные, подарки. Среди них были как дорогостоящие презенты, так и символические сувениры.

Дорогостоящие и знаковые подарки

  • Самым дорогим подарком стал автомобиль Mercedes-Maybach стоимостью около 20 миллионов рублей. Машину преподнесли Радику Юльякшину и его супруге Инзиле на свадьбу в сентябре 2021 года. Подарок был сделан продюсером певца, Александром Слюсаренко. Сам Элвин Грей отметил, что это именно тот автомобиль, о котором он мечтал.

Подарки от официальных лиц

  • Глава Башкирии Радий Хабиров также делал подарки артисту. На религиозный обряд бракосочетания (никах) в январе 2021 года он передал молодоженам подарки в национальном стиле: Радику — башкирскую шапку и лук, а его невесте — башкирский нагрудник.

Национальные и символические подарки

Элвину Грею неоднократно дарили вещи, подчеркивающие его связь с национальной культурой.

  • Национальный костюм «зилян» был подарен артисту на гала-концерте радио «Юлдаш».
  • Нарды ручной работы певец получил в подарок после выступления в исправительной колонии №3 в честь своего дня рождения в мае 2022 года.
  • Символическая звезда была упомянута как подарок, символизирующий свет, высокие устремления и идеалы, которых, по мнению поклонников, достоин артист.

Необычные подарки от поклонников

  • Среди самых оригинальных презентов от почитателей творчества можно выделить живой подарок. Дочь одной из поклонниц подарила певцу хомячка по кличке Элвин.
Элвин Грей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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