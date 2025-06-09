Фаворит Хабирова получил смертоносный подарок

О необычном презенте рассказал сам Элвин Грей на своей странице в соцсетях. Похоже, теперь в его райдере появится пункт «не дарить колюще-режущие».

Подарком оказалась старинная трубка с Бали. Предположительно, из неё когда-то давно стреляли отравленными дротиками.

Музыкант не планирует использовать артефакт по прямому назначению. Вместо этого он решил извлечь из смертоносной вещицы мелодию, чтобы люди от неё пускались в пляс, а не падали замертво.

Радик Юльякшин в шутку сравнил заморский экспонат с башкирским народным инструментом кураем. После чего даже попытался на нём «сыграть».

Такой креативный подход к созданию звуков резонирует с современными трендами. Например, фанаты сейчас активно обсуждают нейросетевые каверы на советский рок в башкирской стилистике, как это делает проект AY YOLA.

Какие еще необыные подарки преподносили певцу Элвину Грею

Элвин Грей (Радик Юльякшин) получал от поклонников, коллег и официальных лиц разнообразные, в том числе и весьма необычные, подарки. Среди них были как дорогостоящие презенты, так и символические сувениры.

Дорогостоящие и знаковые подарки

Самым дорогим подарком стал автомобиль Mercedes-Maybach стоимостью около 20 миллионов рублей. Машину преподнесли Радику Юльякшину и его супруге Инзиле на свадьбу в сентябре 2021 года. Подарок был сделан продюсером певца, Александром Слюсаренко. Сам Элвин Грей отметил, что это именно тот автомобиль, о котором он мечтал.

Подарки от официальных лиц

Глава Башкирии Радий Хабиров также делал подарки артисту. На религиозный обряд бракосочетания (никах) в январе 2021 года он передал молодоженам подарки в национальном стиле: Радику — башкирскую шапку и лук, а его невесте — башкирский нагрудник.

Национальные и символические подарки

Элвину Грею неоднократно дарили вещи, подчеркивающие его связь с национальной культурой.

Национальный костюм «зилян» был подарен артисту на гала-концерте радио «Юлдаш».

Нарды ручной работы певец получил в подарок после выступления в исправительной колонии №3 в честь своего дня рождения в мае 2022 года.

Символическая звезда была упомянута как подарок, символизирующий свет, высокие устремления и идеалы, которых, по мнению поклонников, достоин артист.

Необычные подарки от поклонников