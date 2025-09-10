Еврокомиссия призвала страны ЕС полностью отказаться от российской нефти и газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от российских энергоресурсов, назвав их «грязными». Ставку делают на зеленую энергетику и атом, но Венгрия и Словакия не в восторге.

Как сообщает ТАСС, Евросоюз намерен радикально перекроить свою энергетическую карту. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге заявила о необходимости навсегда отказаться от любых поставок энергоресурсов из России — будь то нефть, газ или СПГ.

По её словам, российские углеводороды являются «грязными» и вредят экологии Европы. Фон дер Ляйен призвала избавиться от них раз и навсегда, сделав этот шаг частью долгосрочной стратегии по защите энергетической безопасности региона. План амбициозный — полный ноль по импорту к началу 2028 года.

В качестве альтернативы Брюссель видит переход на возобновляемые источники. Но главным сюрпризом стало то, что атомную энергетику впервые публично назвали опорой «зеленого перехода».

Однако не все в Европе готовы к такому резкому развороту. Венгрия и Словакия, сильно зависящие от российских поставок, уже высказали свое недовольство. Премьер Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно предупреждали о катастрофических последствиях и грозили заблокировать инициативу.

Будапешт, не дожидаясь финала, решил подстраховаться. Венгрия заключила 10-летний контракт на импорт топлива с британской Shell, который начнет действовать с 2026 года. Еврокомиссия в ответ пообещала обеспечить гарантии энергобезопасности для строптивых членов союза.

При этом полный разрыв коснётся не всего. Поставки российского урана в ЕС планируют сохранить до 2030 года.

Интересно, что еще в январе 2025 года сама фон дер Ляйен признавала, что отказ от российских энергоресурсов уже обошелся Европе в «заоблачную цену». Тогда она отмечала, что домохозяйства и предприятия столкнулись с резким ростом счетов за энергию, а импорт газа из России сократился почти на 75%.