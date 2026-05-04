«Есть к чему стремиться»: в Башкирии подвели итоги дней чистоты с 30 апреля по 2 мая

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова подвела итоги дней чистоты: 86 тысяч участников, 8,3 тыс. кубометров мусора и новый объезд от Хабирова во второй половине мая.

По итогам дней чистоты, прошедших в Башкортостане с 30 апреля по 2 мая, министр ЖКХ региона Ирина Голованова отчиталась об объёмах работ.

За три майских дня жители и организации Башкирии провели организованную уборку населённых пунктов. По словам Головановой, к работам подключились 86 тысяч человек и 3,8 тысячи организаций. Задействовали 1,4 тысячи единиц техники. Суммарный объём вывезенного мусора превысил 8,3 тысячи кубометров. Уборка продолжается.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за проделанную работу, однако дал понять, что потенциал для улучшения результатов ещё есть.

«Я здесь стараюсь быть перфекционистом. Есть к чему стремиться. Ещё раз во второй половине мая запланирован комплексный объезд с фотофиксацией. Все материалы опубликую, а главам придётся отчитаться», — заявил руководитель региона.

Напомним, 21 апреля на оперативном совещании Хабиров объявил о проведении республиканского субботника 25 апреля. Среди приоритетов назвали вывоз дорожного смёта, уборку прошлогодней листвы и приведение в порядок мусорных площадок.

Во Всероссийском субботнике 25 апреля по всей республике участвовали 95 тысяч жителей и 15 тысяч предприятий. Только в Уфе на уборку вышли свыше 50 тысяч человек, сообщает «Башинформ». Из столицы вывезли более 2,5 тысячи кубометров мусора.

Параллельно с уборкой в республике с 18 апреля по 10 мая проходит акция «Зелёная Башкирия». По итогам первого дня в городах и районах разбили 54 новые аллеи, высадили 2,1 тысячи крупномерных деревьев и 84 тысячи кустарников.

Ещё 14 апреля Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности тех, кто отвечает за их уборку.