«Есть к чему стремиться»: в Башкирии подвели итоги дней чистоты с 30 апреля по 2 мая

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова подвела итоги дней чистоты: 86 тысяч участников, 8,3 тыс. кубометров мусора и новый объезд от Хабирова во второй половине мая.
рабочие наводят чистоту на улицах города
©администрация Уфы

По итогам дней чистоты, прошедших в Башкортостане с 30 апреля по 2 мая, министр ЖКХ региона Ирина Голованова отчиталась об объёмах работ.

За три майских дня жители и организации Башкирии провели организованную уборку населённых пунктов. По словам Головановой, к работам подключились 86 тысяч человек и 3,8 тысячи организаций. Задействовали 1,4 тысячи единиц техники. Суммарный объём вывезенного мусора превысил 8,3 тысячи кубометров. Уборка продолжается.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за проделанную работу, однако дал понять, что потенциал для улучшения результатов ещё есть.

«Я здесь стараюсь быть перфекционистом. Есть к чему стремиться. Ещё раз во второй половине мая запланирован комплексный объезд с фотофиксацией. Все материалы опубликую, а главам придётся отчитаться», — заявил руководитель региона.

Напомним, 21 апреля на оперативном совещании Хабиров объявил о проведении республиканского субботника 25 апреля. Среди приоритетов назвали вывоз дорожного смёта, уборку прошлогодней листвы и приведение в порядок мусорных площадок.

Во Всероссийском субботнике 25 апреля по всей республике участвовали 95 тысяч жителей и 15 тысяч предприятий. Только в Уфе на уборку вышли свыше 50 тысяч человек, сообщает «Башинформ». Из столицы вывезли более 2,5 тысячи кубометров мусора.

Параллельно с уборкой в республике с 18 апреля по 10 мая проходит акция «Зелёная Башкирия». По итогам первого дня в городах и районах разбили 54 новые аллеи, высадили 2,1 тысячи крупномерных деревьев и 84 тысячи кустарников.

Ещё 14 апреля Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности тех, кто отвечает за их уборку.

0
04.05.2026
Новости

В Стерлитамаке объявили режим «чёрного неба» на промышленных объектах

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с 20:00 4 мая до 20:00 5 мая вводится режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Предприятия переходят на организационно-технический режим работы без снижения производительности.
0
27.04.2026
Новости

МинЖКХ Башкирии: отопительный сезон завершён в 10 муниципалитетах

девушка с котом рядом с радиатором отопления
В республике отопительный сезон официально завершён лишь в 10 муниципальных образованиях из 42. Ещё 32 муниципалитета планируют отключить тепло на текущей неделе, однако сроки зависят от погоды.
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

рабочие наводят чистоту на улицах города
Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
0
22.04.2026
Новости

Республиканский субботник в Башкирии пройдёт 25 апреля

люди на уборке мусора
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 21 апреля объявил о проведении республиканского субботника — он состоится 25 апреля. Приоритеты: вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и порядок возле мусорных площадок.
0
16.04.2026
Новости

В Стерлитамаке с 16 апреля ввели режим «чёрного неба»

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с вечера 16 апреля введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Ограничения затронут промышленные предприятия города и продлятся до 20:00 17 апреля.
0
15.04.2026
Происшествия

На озере Узеть в Башкирии всплыли туши утонувших четыре месяца назад овец

туши овец в воде
После схода льда на башкирском озере Узеть на поверхность поднялись тела овец, утонувших в декабре 2025 года. Видео с места опубликовали местные жители.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

люди на уборке территории
Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии начинают отключать отопление: три района завершат сезон на неделе

собака сидит возле радиатора отопления
На оперативном совещании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр ЖКХ республики Ирина Голованова 14 апреля сообщила о ходе завершения отопительного сезона.
