Еще месяц поддержки: в Башкирии продлили выплаты контрактникам СВО до конца ноября

Контрактники в Башкирии получат выплаты и в ноябре. Радий Хабиров продлил указ, уточнив детали для Уфы и добавив в списки получателей лиц без гражданства.

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат для новых контрактников. Программа будет действовать до конца ноября 2025 года. Об этом сообщает РБК-Уфа

Сколько могут получить контрактники

Размер выплаты зависит от места заключения контракта. Те, кто подписывает его в Башкирии (за исключением Уфы), получают 1 млн рублей. Для заключивших контракт в Уфе сумма складывается из двух частей: 600 тыс. рублей от республики и 700 тыс. рублей от города. Таким образом, общая выплата в столице региона достигает 1,3 млн рублей.

Кто еще сможет получить выплату

В указ были внесены важные уточнения. Теперь право на единовременную выплату имеют не только граждане России, но и лица без гражданства. Это правило распространяется на тех, кто заключил контракт в Уфе начиная с 7 июля 2025 года.

Также в документе изменили формулировку, касающуюся пункта отбора в Уфе. Представители администрации главы региона пояснили, что это изменение носит формальный характер и не влияет на условия получения денег.

Как менялись выплаты в Башкирии

Программа поддержки контрактников в Башкирии действует не первый месяц и ее условия менялись. Например, в начале 2025 года суммы были выше: республиканская выплата составляла 1,6 млн рублей, а в Уфе — 1,2 млн рублей (без учета городской надбавки). С июня 2025 года размеры выплат были снижены до текущего уровня.

Срок действия программы также неоднократно продлевался. Ранее выплаты были продлены до конца октября, а до этого — до конца сентября 2025 года. Это указывает на регулярную корректировку мер поддержки в зависимости от ситуации.

Кроме того, в Башкирии действует более 50 различных мер поддержки для участников СВО и их семей. Недавно Госсобрание республики передало правительству полномочия по определению размера и порядка выплат семьям погибших военнослужащих.