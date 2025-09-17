Элвин Грей раскрыл свои нескромные творческие секреты

Элвин Грей рассказал о своём раннем творчестве. Оказывается, в 14 лет будущая звезда башкирской эстрады писала песни с названиями «Тебя хочу» и «Не дала».

Главный сердцеед Башкирии Элвин Грей решил тряхнуть стариной и рассказал в соцсетях о своих первых шагах в музыке. Оказалось, его карьера в 14 лет началась с весьма откровенных композиций, названия которых говорят сами за себя.

Первый трек юного Радика Юльякшина назывался «Сине хочу», что переводится как «Тебя хочу». По словам артиста, тут всё логично: подросток, первая любовь и бушующие гормоны. Вместо того чтобы корпеть над уроками, парень уже вовсю сочинял про амурные дела.

А вот следующая песня носила ещё более интригующее название — «Бирмэден», или «Не дала». Элвин Грей с иронией вспоминает, что именно такие мысли тогда роились в его голове, словно пчелы над банкой с медом.

Впрочем, артист поспешил успокоить фанатов, уточнив, что не всё его раннее творчество было таким хулиганским. Среди первых проб пера были и вполне серьёзные, пусть и наивные, но очень искренние песни.