Элвин Грей полгода скрывал мучительную болезнь от фанатов

СМИ Татарстана сообщили о проблемах со здоровьем у популярного певца Элвина Грея. У артиста диагностировали межпозвоночную грыжу, которая серьезно осложняет его жизнь.

Музыкант признался, что последние месяцы работал через боль. Грыжа вызывает мучительные ощущения при каждом движении, передвигаться становится крайне тяжело.

Певец отметил, что справлялся с недугом благодаря временным лечебным процедурам. Однако теперь артист решил кардинально решить проблему и полностью избавиться от болезни.

«Я сейчас на лечении грыжи на позвоночнике, так я полгода отработал. Тяжеловато было, но, думаю, за лето полечим», — поделился Грей с поклонниками.

Народный артист Республики Башкортостан планирует использовать летний период для интенсивной терапии. Несмотря на болезнь, музыкант продолжает концертную деятельность — в апреле он выступал в московском Vegas City Hall.

Межпозвоночная грыжа представляет серьезную медицинскую проблему, требующую комплексного подхода. По данным специалистов, заболевание проявляется болью в области поражения, которая усиливается при нагрузках и может стать постоянной. Современная медицина предлагает различные методы лечения — от консервативной терапии до хирургического вмешательства.

Пять лет назад с популярным татаро-башкирским певцом случилась акустическая травма, после которой врачи поставили диагноз — двусторонняя тугоухость. Травму он получил на концерте в Тюмени, когда из колонок раздался жесткий хлопок.

Певец не слышит звуки на высоких частотах, хотя раньше слух был идеальным и позволял самому делать аранжировку. По словам артиста, в течение 12 часов после акустической травмы надо было сразу вколоть адреналин, чтобы реанимировать отмирающие клетки барабанных перепонок, но пока они добрались из Тюмени до Казани, сутки были потеряны.

Болезнь пытались лечить гормонами, но это не помогало. Артист даже съездил в Германию, надеясь, что заграничные врачи смогут восстановить слух, но там ему сказали то же самое — «это не лечится».

Элвин Грей признался, что год не заходил в студию, настроения не было. На концертах он выступал в специальных наушниках. Сейчас в ушах свистит и хрустит, а слышит он примерно на 60 процентов.

Именно проблемы со слухом заставили музыканта стать внимательнее относиться к своему здоровью и больше не игнорировать никакие боли в организме.