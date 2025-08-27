Элвин Грей и Артур Пирожков сняли в Казани клип на песню «Женщина-магнит»

Главный певец Башкирии Элвин Грей и шоумен Александр Ревва сняли совместный клип в Казани. Фанаты в шоке, соцсети гудят. Рассказываем, что это было.

Певец Элвин Грей и шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, сняли совместный клип в столице Татарстана. Видео создано для их общей песни «Женщина-магнит». Для поклонников сотрудничество артистов разных жанров стало сюрпризом.

Съемки проходили в знаковых местах Казани. Сцены с Элвином Греем снимали на городской набережной и в одном из кафе. Позже к нему присоединился Александр Ревва для совместной работы у Дворца земледельцев.

Элвин Грей поделился кадрами со съемок в своих социальных сетях. В комментариях подписчики положительно оценили идею: они хвалили образы артистов и назвали эту коллаборацию встречей «двух вселенных». Многие сообщили, что с нетерпением ждут выхода клипа.