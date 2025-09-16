0
Новости

Элиза Сулейманова из Башкирии бросила вызов первым красавицам России

18-летняя студентка престижного вуза Элиза Сулейманова из Сибая представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия». Девушка уже завоевала титул самой красивой в республике.
элиза сулейманова
©Модельное агентство Уфа Luna Models

Башкирия отправляет на главный подиум страны новую участницу. О том, что 18-летняя Элиза Сулейманова представит республику на «Мисс Россия», сообщили в модельном агентстве Luna Models, которое и проводило региональный отбор.

Путёвку на всероссийский финал девушка получила, одержав победу в конкурсе «Мисс Республика». Примечательно, что корону ей вручили, когда она была ещё несовершеннолетней, в 17 лет.

Девушка оказалась не просто моделью, а настоящим тёмным кардиналом в мире красоты. Родом она из Сибая, а сейчас учится на третьем курсе столичного Финансового университета при правительстве РФ.

Её параметры вполне соответствуют модельным стандартам. Рост красавицы составляет 176 сантиметров, а фигура описывается цифрами 82-60-89.

В агентстве Luna Models, где занимается Элиза, её активно поддерживают. Там выразили надежду, что она сможет достойно показать Башкирию на самом высоком уровне и пожелали ей удачи.

Элиза идёт по стопам Радмилы Асфандияровой, которая представляла регион в прошлом году. Тогда удача оказалась на стороне конкурсантки из Чувашии, оставив Башкирию без короны.

