Елена Прочаковская вернулась в команду Главы Башкирии после снятия судимости

Елена Прочаковская вновь назначена руководителем управления главы РБ по социальным коммуникациям. Ранее она покинула пост из-за приговора суда, но в 2025 году судимость была досрочно погашена.

Елену Прочаковскую вновь назначили начальником Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Чиновница вернулась в «Белый дом» в январе 2026 года после полуторагодового перерыва, связанного с уголовным делом.

Елена Прочаковская снова курирует «Инцидент» и соцкоммуникации

Распоряжение о назначении подписано, руководитель уже приступила к работе. Функционал Елены Прочаковской остался прежним: она курирует обратную связь властей с жителями республики, контролирует работу системы «Инцидент менеджмент» и отвечает за информационную повестку региональной администрации.

Официально пресс-служба главы региона пока не комментировала детали назначения, но факт возвращения подтверждают источники издания UfaTime.

Снятие судимости за мошенничество и увольнение в 2024 году

Перерыв в карьере чиновницы был вынужденным. Прочаковская уволилась по собственному желанию 29 июля 2024 года после того, как вступил в силу обвинительный приговор. Красногорский городской суд Московской области признал её виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Дело касалось периода, когда она работала в администрации Красногорска.

Однако уже через год ситуация изменилась. Адвокаты подали ходатайство о досрочном снятии судимости, ссылаясь на безупречное поведение осужденной. 16 июня 2025 года Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил прошение: условный срок отменили, а судимость сняли. С этого момента юридических преград для возвращения на госслужбу у Прочаковской не осталось.

Работа в команде Радия Хабирова

Елена Прочаковская — давний соратник главы Башкирии Радия Хабирова. Она работала в его команде еще в Красногорске, а затем переехала в Уфу, где выстраивала работу Центра управления республикой (ЦУР).

После решения суда о снятии судимости летом 2025 года Прочаковская опубликовала пост в соцсетях. Она поблагодарила тех, кто поддерживал её письмами в СИЗО и во время домашнего ареста, и заявила, что «жизнь продолжается». Эксперты еще в 2024 году прогнозировали, что чиновница сохранит влияние и вернется в команду при первой возможности.