Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола. Показатель учитывает только легальные розничные продажи алкогольной продукции.

Жители региона потребляют алкоголь реже среднестатистического россиянина. Федеральный уровень за аналогичный период составил 1,62 литра на человека. Башкирия сохраняет объемы потребления ниже общероссийских значений на протяжении всего года.

Аналитики рынка объясняют текущие цифры ростом цен в розничных сетях. Стоимость вина и шампанского увеличилась на 12–13% еще в середине года. Пивная продукция также прибавила в цене минимум 10%, что ограничило покупательскую активность населения.

Максимальные объемы продаж алкоголя статистики зафиксировали в северных регионах страны. Лидером списка стала Карелия с показателем 3,12 литра на человека. Наименьшие цифры в официальных отчетах традиционно демонстрируют республики Северного Кавказа.

Минздрав Башкирии ранее оценивал годовое потребление на уровне 7,91 литра на душу населения. Ведомство реализует государственные программы по снижению масштабов пьянства. Врачи регулярно проводят профилактические акции и информируют граждан о медицинских рисках.

Федеральный «Рейтинг трезвости» отводит Башкортостану 32-ю строчку в общем списке субъектов РФ. Составители рейтинга оценили ситуацию в регионе в 34 балла. Соседние регионы Поволжья показывают сопоставимые результаты в этом мониторинге.

Ранее News-Bash сообщал о снижении спроса на алкогольную продукцию в республике на 18%. Представители ритейла отметили падение продаж на фоне подорожания ассортимента. Покупатели чаще отказываются от приобретения спиртного в пользу экономии