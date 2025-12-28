0
6 часов
Новости

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Самым выгодным временем для отпуска в 2026 году станет июль: в этом месяце отпускные практически сравняются с зарплатой. Расчеты для планирования отдыха подготовили специалисты сервиса SuperJob.
девушка отдыхает сидя на лавочке
©Grok

Самые большие отпускные в 2026 году получат сотрудники, которые уйдут отдыхать в июле. В этом месяце будет максимум рабочих дней — 23, поэтому стоимость одного дня работы минимальна. Это позволит практически не потерять в зарплате при расчете выплат.

Содержание
  1. Когда денег больше
  2. Когда денег меньше
  3. Особенности для Башкирии

Когда денег больше

Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск, объясняет руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. Бухгалтерия делит оклад на количество рабочих смен. Если смен много, «цена» одного дня снижается. В отпуске сотрудник получает средний дневной заработок, который обычно выше стоимости рабочего дня в длинные месяцы.

Кроме июля, финансово выгодными в 2026 году станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня. Разница между зарплатой и отпускными в эти периоды будет минимальной.

Когда денег меньше

Самые неудачные месяцы для отпуска с финансовой точки зрения — январь и май. Из-за длинных праздников рабочих дней мало, поэтому каждый выход на работу стоит дорого. Уходя в отпуск в эти месяцы, сотрудник теряет «дорогую» часть зарплаты, а взамен получает стандартные отпускные. Итоговая сумма за месяц окажется меньше обычной.

Однако январь и май подходят тем, кто хочет отдыхать дольше. Если присоединить отпуск к государственным праздникам, можно увеличить продолжительность отдыха, пожертвовав частью дохода.

Особенности для Башкирии

Жителям республики стоит внимательнее планировать отдых в октябре. В целом по России это выгодный месяц (22 рабочих дня), но в Башкирии отмечают День Республики. В 2026 году 11 октября выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 12 октября.

Рабочих дней в регионе станет 21. Это немного повышает стоимость рабочего дня и делает октябрь чуть менее выгодным для отпуска по сравнению с другими регионами страны. Также на расчеты повлияют мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам: дополнительные выходные дни сокращают рабочее время и увеличивают «цену» дня.

Производственный календарь на 2026 год утверждает правительство. Новогодние каникулы продлятся 12 дней: начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года.

Майские праздники традиционно разобьют на два блока: отдыхаем с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). В июне россиян ждет один праздничный выходной — 12 июня (День России), который выпадает на пятницу.

Похожие записи
0
14.12.2025
Новости

В Уфе заработали катки — где покататься этой зимой и сколько это стоит

три пары ног в коньках
В Уфе к середине декабря заработали сразу четыре ледовых площадки. Ещё неделю назад горожане сетовали на отсутствие снега и зимних развлечений, но погода наконец позволила залить лёд.
0
11.12.2025
Новости

Жительница Оренбуржья подала в суд на «Соленые озера» после нападения птиц

отдыхающие в соль-илецке
В Соль-Илецке туристка получила травму после нападения стаи птиц. Женщина упала, убегая от них, и сломала палец. Теперь она требует с курорта компенсацию.
0
20.11.2025
Новости

Вход в природные парки Башкирии подорожает с 1 декабря

река у подножия скалы
С 1 декабря 2025 года меняются расценки на посещение популярных туристических мест региона. Публикуем обновленный прайс и список тех, кого пустят бесплатно.
0
16.11.2025
Новости

Работающим пенсионерам могут предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск

девушка отдыхает сидя на лавочке
Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры в России могут получить право на дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
0
08.10.2025
Новости

В Башкирии изменится плата за вход в природные парки. Что нужно знать туристам

река у подножия скалы
Власти Башкирии меняют стоимость входа в природные парки вроде Иремеля и Аслы-Куля. Ценник привяжут к сезону и популярности, он может вырасти до 340 рублей.
1
26.09.2025
Происшествия

Туристку из Башкирии убил катер в Анталье

транспортировка погибшей туристки
В Турции 42-летняя туристка из Башкирии заплыла за буйки и попала под винты катера для парасейлинга. Женщина погибла на месте. Капитана и владельца бизнеса задержали.
0
19.09.2025
Новости

В Соль-Илецке туристы массово скупают поделки арестантов из «Черного дельфина»

магазин дельфин в соль-илецке
В Соль-Илецке магазин при колонии «Чёрный дельфин» внезапно стал мегапопулярным у туристов. Выручка бьёт рекорды, а поделки из хлеба и нарды разлетаются как горячие пирожки.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.