Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Самым выгодным временем для отпуска в 2026 году станет июль: в этом месяце отпускные практически сравняются с зарплатой. Расчеты для планирования отдыха подготовили специалисты сервиса SuperJob.

Самые большие отпускные в 2026 году получат сотрудники, которые уйдут отдыхать в июле. В этом месяце будет максимум рабочих дней — 23, поэтому стоимость одного дня работы минимальна. Это позволит практически не потерять в зарплате при расчете выплат.

Когда денег больше

Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск, объясняет руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. Бухгалтерия делит оклад на количество рабочих смен. Если смен много, «цена» одного дня снижается. В отпуске сотрудник получает средний дневной заработок, который обычно выше стоимости рабочего дня в длинные месяцы.

Кроме июля, финансово выгодными в 2026 году станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня. Разница между зарплатой и отпускными в эти периоды будет минимальной.

Когда денег меньше

Самые неудачные месяцы для отпуска с финансовой точки зрения — январь и май. Из-за длинных праздников рабочих дней мало, поэтому каждый выход на работу стоит дорого. Уходя в отпуск в эти месяцы, сотрудник теряет «дорогую» часть зарплаты, а взамен получает стандартные отпускные. Итоговая сумма за месяц окажется меньше обычной.

Однако январь и май подходят тем, кто хочет отдыхать дольше. Если присоединить отпуск к государственным праздникам, можно увеличить продолжительность отдыха, пожертвовав частью дохода.

Особенности для Башкирии

Жителям республики стоит внимательнее планировать отдых в октябре. В целом по России это выгодный месяц (22 рабочих дня), но в Башкирии отмечают День Республики. В 2026 году 11 октября выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 12 октября.

Рабочих дней в регионе станет 21. Это немного повышает стоимость рабочего дня и делает октябрь чуть менее выгодным для отпуска по сравнению с другими регионами страны. Также на расчеты повлияют мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам: дополнительные выходные дни сокращают рабочее время и увеличивают «цену» дня.

Производственный календарь на 2026 год утверждает правительство. Новогодние каникулы продлятся 12 дней: начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года.

Майские праздники традиционно разобьют на два блока: отдыхаем с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). В июне россиян ждет один праздничный выходной — 12 июня (День России), который выпадает на пятницу.