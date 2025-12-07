Эксперты назвали категорию уфимцев, которые чаще всего спорят из-за графика отпусков

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Уфы и выяснили, как в коллективах проходит планирование отдыха.

Каждый третий респондент сообщил о возникновении споров с сослуживцами в процессе распределения отпускных дней. В большинстве ситуаций (около 30%) сотрудники регулируют разногласия путем переговоров, однако в 3% случаев к решению вопроса приходится привлекать руководство или специалистов кадровой службы.

Женщины настаивают на желаемых датах чаще мужчин. Исследование зафиксировало, что сотрудницы вступают в дискуссии в 35% случаев, тогда как мужчины выражают несогласие лишь в 30% ситуаций. Чаще всего сложности с согласованием графика испытывают работники в возрасте от 35 до 45 лет.

Сотрудники моложе 34 лет, напротив, проявляют наибольшую гибкость и реже остальных участвуют в спорах за удобные месяцы. При этом 66% горожан отметили, что в их организациях процесс утверждения дат проходит спокойно и без конфликтов.

Трудовой кодекс РФ предписывает работодателям завершить формирование графика отпусков минимум за две недели до начала календарного года. В текущем сезоне руководители компаний обязаны подписать и утвердить документ до 17 декабря.

Федеральное законодательство наделяет определенные категории граждан правом выбирать время отдыха в приоритетном порядке. Преимущество имеют многодетные родители (с тремя и более детьми), ветераны боевых действий, а также сотрудники, воспитывающие детей-инвалидов.

Микропредприятия, использующие типовые трудовые договоры, могут законно отказаться от составления общего графика. В таких организациях работодатель и подчиненный согласовывают периоды отдыха индивидуально через письменные соглашения.