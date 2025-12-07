0
8 минут
Новости

Эксперты назвали категорию уфимцев, которые чаще всего спорят из-за графика отпусков

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Уфы и выяснили, как в коллективах проходит планирование отдыха.
ручка лежит на листе бумаги
©Grok

Каждый третий респондент сообщил о возникновении споров с сослуживцами в процессе распределения отпускных дней. В большинстве ситуаций (около 30%) сотрудники регулируют разногласия путем переговоров, однако в 3% случаев к решению вопроса приходится привлекать руководство или специалистов кадровой службы.

Женщины настаивают на желаемых датах чаще мужчин. Исследование зафиксировало, что сотрудницы вступают в дискуссии в 35% случаев, тогда как мужчины выражают несогласие лишь в 30% ситуаций. Чаще всего сложности с согласованием графика испытывают работники в возрасте от 35 до 45 лет.

Сотрудники моложе 34 лет, напротив, проявляют наибольшую гибкость и реже остальных участвуют в спорах за удобные месяцы. При этом 66% горожан отметили, что в их организациях процесс утверждения дат проходит спокойно и без конфликтов.

Трудовой кодекс РФ предписывает работодателям завершить формирование графика отпусков минимум за две недели до начала календарного года. В текущем сезоне руководители компаний обязаны подписать и утвердить документ до 17 декабря.

Федеральное законодательство наделяет определенные категории граждан правом выбирать время отдыха в приоритетном порядке. Преимущество имеют многодетные родители (с тремя и более детьми), ветераны боевых действий, а также сотрудники, воспитывающие детей-инвалидов.

Микропредприятия, использующие типовые трудовые договоры, могут законно отказаться от составления общего графика. В таких организациях работодатель и подчиненный согласовывают периоды отдыха индивидуально через письменные соглашения.

Похожие записи
0
07.12.2025
Новости

Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола.
0
07.12.2025
Дороги и транспорт

Жители деревни Дема остались без прямого автобусного сообщения с Уфой

место в маршрутке
Минтранс не смог найти перевозчика для маршрута №136 из-за отсутствия заявок. Ведомство проведет повторный конкурс для жителей деревни Дема в январе.
0
07.12.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от ДПС на трёх колёсах

полицейский бежит к служебному автомобилю
26-летний мужчина без прав пытался скрыться от инспекторов в Зианчуринском районе. ВАЗ потерял колесо, но водитель не остановился.
0
07.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

авто после дтп
В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.
0
07.12.2025
Происшествия

Водитель Ford погиб при столкновении с грузовиком Shacman в Башкирии

авто после дтп
Водитель Ford Fusion погиб после столкновения с грузовиком Shacman в Давлекановском районе. Автомобиль выехал на полосу встречного движения.
0
06.12.2025
Происшествия

Житель Башкирии получил ожоги при тушении пожара на кухне

кухня после пожара
В селе Прибельский Кармаскалинского района мужчина пострадал, пытаясь потушить огонь на кухне. Ему оказали первую помощь.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.