Эксперт раскрыл 4 ошибки со сменой авторезины, за которые могут выписать штраф

Депутат Госдумы Павел Федяев предупредил: за «лысую» зимнюю резину и разные шины на одной оси можно получить штраф в 500 рублей. Рассказываем, что ещё нужно знать о сезонных правилах и как не столкнуться с неприятностями.

Штраф в 500 рублей может прилететь российским автомобилистам за, казалось бы, мелочи при смене резины. О таких неочевидных, но действующих санкциях напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, ссылаясь на беседу с ТАСС.

За что именно штрафуют

Инспектор ГИБДД вправе выписать протокол в двух основных случаях. Первый — если протектор на ваших зимних покрышках стёрся до глубины менее четырёх миллиметров. Второй — когда на одной оси машины установлены одновременно и летняя, и зимняя шины, что категорически запрещено.

Буква закона

Все эти требования — не прихоть инспектора на дороге, а часть официального перечня неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена. Документ утверждён правительством, а наказание за его игнорирование прописано в статье 12.5 КоАП РФ.

Проще говоря, попытка сэкономить на новой паре зимних колёс или докатать «ещё один сезончик» на изношенных покрышках может обернуться неприятным диалогом с сотрудником ДПС. Сумма штрафа кажется небольшой, но способна испортить настроение любому водителю.

Новые правила и старые риски

Новые правила касаются не только состояния шин, но и сезонности. С 1 декабря по конец февраля ездить на летней резине запрещено по всей стране. Этот запрет действует с 1 сентября 2023 года, однако региональные власти могут сдвигать эти сроки, учитывая климатические особенности.

Более того, «неправильные» шины могут стать отягчающим обстоятельством при разборе ДТП. Как пояснил депутат Федяев, это напрямую влияет на управляемость автомобиля и его тормозной путь, а значит, и на степень вины водителя в аварии.

Простят ли на первый раз

Несмотря на наличие законодательной базы, инспекторы пока могут проявлять лояльность. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее заявлял, что на первых порах сотрудники могут ограничиваться предупреждениями для повышения водительской дисциплины. Однако право выписать штраф у них остаётся в любом случае.