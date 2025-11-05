0
1 час
Эксперт раскрыл 4 ошибки со сменой авторезины, за которые могут выписать штраф

Депутат Госдумы Павел Федяев предупредил: за «лысую» зимнюю резину и разные шины на одной оси можно получить штраф в 500 рублей. Рассказываем, что ещё нужно знать о сезонных правилах и как не столкнуться с неприятностями.
Штраф в 500 рублей может прилететь российским автомобилистам за, казалось бы, мелочи при смене резины. О таких неочевидных, но действующих санкциях напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, ссылаясь на беседу с ТАСС.

Содержание
  1. За что именно штрафуют
  2. Буква закона
  3. Новые правила и старые риски
  4. Простят ли на первый раз

За что именно штрафуют

Инспектор ГИБДД вправе выписать протокол в двух основных случаях. Первый — если протектор на ваших зимних покрышках стёрся до глубины менее четырёх миллиметров. Второй — когда на одной оси машины установлены одновременно и летняя, и зимняя шины, что категорически запрещено.

Буква закона

Все эти требования — не прихоть инспектора на дороге, а часть официального перечня неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена. Документ утверждён правительством, а наказание за его игнорирование прописано в статье 12.5 КоАП РФ.

Проще говоря, попытка сэкономить на новой паре зимних колёс или докатать «ещё один сезончик» на изношенных покрышках может обернуться неприятным диалогом с сотрудником ДПС. Сумма штрафа кажется небольшой, но способна испортить настроение любому водителю.

Новые правила и старые риски

Новые правила касаются не только состояния шин, но и сезонности. С 1 декабря по конец февраля ездить на летней резине запрещено по всей стране. Этот запрет действует с 1 сентября 2023 года, однако региональные власти могут сдвигать эти сроки, учитывая климатические особенности.

Более того, «неправильные» шины могут стать отягчающим обстоятельством при разборе ДТП. Как пояснил депутат Федяев, это напрямую влияет на управляемость автомобиля и его тормозной путь, а значит, и на степень вины водителя в аварии.

Простят ли на первый раз

Несмотря на наличие законодательной базы, инспекторы пока могут проявлять лояльность. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее заявлял, что на первых порах сотрудники могут ограничиваться предупреждениями для повышения водительской дисциплины. Однако право выписать штраф у них остаётся в любом случае.

Похожие записи
01.11.2025
Дороги и транспорт

Без страховки не поедешь: с 1 ноября ужесточилось наказание за отсутствия полиса ОСАГО

С 1 ноября в России выросли штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Повторное нарушение в течение года обойдётся до 5 тысяч рублей. Автоматическую фиксацию камерами пока отложили.
31.10.2025
Дороги и транспорт

Будут платить сами: в России предложили штрафовать инспекторов ДПС за необоснованные протоколы

В Госдуме предложили ввести штрафы для должностных лиц, которые выписывают незаконные штрафы по данным с камер. Это защитит водителей от необоснованных взысканий.
30.10.2025
Жизнь

В Башкирии нетрезвый мужчина довез соседку до реанимации и лишился прав

В Стерлитамаке местный житель спас жизнь своей соседке, экстренно доставив ее в больницу, однако за этот поступок был лишен водительских прав и оштрафован на 30 тысяч рублей.
21.10.2025
Дороги и транспорт

Теперь и за телефон накажут: в Уфе камеры начали ловить водителей на новых нарушениях

В Уфе на 25 перекрёстках заработали камеры, которые теперь ловят водителей с телефонами и без пристегнутого ремня. Штрафы выписываются автоматически. Рассказываем, где.
20.10.2025
Происшествия

Житель Башкирии остался без прав после лечения желудка кумысом

Житель Башкирии пытался убедить ГИБДД, что алкоголь в его крови — от лечебного кумыса. Инспекторы и врачи не поверили. Итог: солидный штраф и полтора года пешком.
08.10.2025
Новости

«Уфаводоканал» заплатит 75 млн рублей за вред экологии. На очереди — иски еще на 800 млн

«Уфаводоканал» проиграл суд Росприроднадзору на 75 млн рублей. Семилетняя тяжба из-за экологии закончилась не в пользу компании, которой теперь грозят новые иски на 800 млн
