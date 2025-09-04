Эксперт по кибербезопасности назвал пароли, которые мошенники могут взломать за считанные секунды

Эксперт из МГТУ им. Баумана рассказал, как мошенники крадут данные и почему заметки в телефоне — плохая идея.

Ваши аккаунты могут вскрыть быстрее, чем вы допьёте утренний кофе. Как рассказал RT специалист по кибербезопасности из МГТУ им. Баумана Алексей Северин, слишком простые пароли делают россиян лёгкой мишенью для мошенников. Комбинации вроде «123456» или имени любимой кошки подбираются за мгновения.

Всё дело в методе «брутфорс», или, по-нашему, «грубой силы». Хакеры используют специальные программы, которые автоматически перебирают миллионы вариантов, пока не найдут нужный.

Хранение паролей — отдельная головная боль. Северин не советует записывать их в заметки на телефоне или доверять облачным хранилищам без двухфакторной аутентификации. Даже самые надёжные сервисы могут дать сбой, если их неправильно настроить.

Лучшим решением эксперт считает менеджеры паролей. Эти приложения надёжно шифруют все ваши данные под одним мастер-ключом и сами генерируют сложные, случайные комбинации символов, которые почти невозможно подобрать.

Не стоит забывать и о старом добром фишинге. Мошенники продолжают рассылать поддельные письма от имени банков и госуслуг, заманивая на фейковые сайты для кражи данных. Звонки от «службы безопасности» с просьбой продиктовать код из СМС тоже всё ещё в ходу.

Согласно исследованиям NordPass, в 2025 году самые популярные пароли не изменились: в топе по-прежнему «123456», «password» и «qwerty». Аналитики Hive Systems подсчитали, что современным системам на базе мощных видеокарт требуется всего несколько секунд, чтобы взломать пароль до 10 символов, даже если в нём есть заглавные буквы и цифры.

По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, в 2025 году почти треть российских интернет-пользователей (30%) используют всего от одного до трёх паролей для всех своих аккаунтов. Это делает их крайне уязвимыми: если злоумышленники подберут один ключ, они получат доступ сразу ко всем учётным записям.