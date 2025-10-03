Эксперт объяснил, почему в Башкирии не будет перебоев с бензином

Пока по России пустеют заправки, Башкирии дефицит не грозит. Глава «УфаОйл» объяснил, что республику спасают четыре мощных завода и собственная нефтянка, которые не дадут рынку просесть.

Водителям Башкирии не стоит опасаться пустых колонок на заправках. В отличие от десяти других регионов России, республике не грозят перебои с бензином и дизелем. Об этом изданию Уфа1 сообщил вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. Устойчивость региона обеспечивают три ключевых фактора.

Мощное производство. В Башкирии работают сразу четыре нефтеперерабатывающих завода: три в Уфе и один в Салавате. Это самая высокая концентрация НПZ в стране. Заводы полностью покрывают потребности внутреннего рынка, создавая запас прочности.

Структура рынка. Большинство АЗС в республике принадлежат крупным вертикально интегрированным компаниям. Они контролируют всю цепочку от добычи нефти до продажи бензина и в первую очередь снабжают собственные заправки. Доля небольших частных станций, которые сейчас страдают в других регионах, здесь незначительна.

Налаженная логистика. В регионе созданы достаточные запасы горючего и работает развитая сеть доставки. Трубопроводы и крупный перевалочный узел АНП «Черкассы» позволяют оперативно отгружать топливо и увеличивать объёмы поставок при необходимости.

В других регионах страны проблемы возникли именно у независимых АЗС. Они вынуждены закупать топливо на бирже по рекордным ценам. Чтобы не работать в убыток, им нужно поднимать цены для водителей, но это невозможно из-за конкуренции с крупными сетями и риска штрафов от ФАС. В итоге частники просто ограничивают продажу бензина.