Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.
Подсудимый превратил процедуру последнего слова в жесткую отповедь следствию. Экс-чиновник заявил, что обязательно очистит свое имя от грязи, а остаток дней потратит на то, чтобы отправить за решетку тех, кто сфабриковал против него дело. Позицию прокуратуры, запросившей для него длительный срок, Марзаев назвал «криком отчаяния» и действием по заранее написанному сценарию.

Фигурант окрестил всех участников процесса сумасшедшими. Вину он категорически отрицает. Гособвинение же настроено серьезно — прокурор требует отправить Марзаева в колонию строгого режима на 14 лет. Вдобавок к сроку с него хотят взыскать штраф в размере 560 миллионов рублей, лишить званий, орденов, земельного участка и двух особняков.

Следствие уверено, что чиновник получил 37 миллионов рублей от руководства «Дортрансстроя» за покровительство и крупные госконтракты. Деньги якобы передавались частями с декабря 2023-го по апрель 2024 года. Ключевым свидетелем обвинения был Александр Клебанов, экс-министр транспорта республики. Однако выступить в суде он не смог — мужчина скончался от онкологии в марте 2025 года.

Глава региона Радий Хабиров ранее комментировал арест подчиненного сдержанно, пообещав не принимать кадровых решений до вердикта суда. Тем временем антикоррупционная чистка в Башкирии набирает обороты. Как пишет news-bash.ru, недавно на скамье подсудимых оказались и другие управленцы: экс-глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов и бывший шеф Гостройнадзора Артур Давлетшин, попавшиеся на похожих схемах.

19.11.2025
Криминал

Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

наручники на решетке
Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева.
18.11.2025
Криминал

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Алан Марзаев
В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
17.11.2025
Криминал

Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Ильдус Мамаев
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей.
17.11.2025
Криминал

В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

руки в наручниках
Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями
11.11.2025
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

алан марзаев
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
07.11.2025
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

поиск останков
В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
06.11.2025
Криминал

Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

яруллин и юрина
Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.
01.11.2025
Криминал

Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.
