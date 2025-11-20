Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.

Подсудимый превратил процедуру последнего слова в жесткую отповедь следствию. Экс-чиновник заявил, что обязательно очистит свое имя от грязи, а остаток дней потратит на то, чтобы отправить за решетку тех, кто сфабриковал против него дело. Позицию прокуратуры, запросившей для него длительный срок, Марзаев назвал «криком отчаяния» и действием по заранее написанному сценарию.

Фигурант окрестил всех участников процесса сумасшедшими. Вину он категорически отрицает. Гособвинение же настроено серьезно — прокурор требует отправить Марзаева в колонию строгого режима на 14 лет. Вдобавок к сроку с него хотят взыскать штраф в размере 560 миллионов рублей, лишить званий, орденов, земельного участка и двух особняков.

Следствие уверено, что чиновник получил 37 миллионов рублей от руководства «Дортрансстроя» за покровительство и крупные госконтракты. Деньги якобы передавались частями с декабря 2023-го по апрель 2024 года. Ключевым свидетелем обвинения был Александр Клебанов, экс-министр транспорта республики. Однако выступить в суде он не смог — мужчина скончался от онкологии в марте 2025 года.

Глава региона Радий Хабиров ранее комментировал арест подчиненного сдержанно, пообещав не принимать кадровых решений до вердикта суда. Тем временем антикоррупционная чистка в Башкирии набирает обороты. Как пишет news-bash.ru, недавно на скамье подсудимых оказались и другие управленцы: экс-глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов и бывший шеф Гостройнадзора Артур Давлетшин, попавшиеся на похожих схемах.