Экс-глава района в Башкирии стал экскурсоводом в горах

Бывший руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта неожиданно сменил кресло чиновника на туристические тропы. Стало известно, что экс-глава района теперь водит туристов по природным маршрутам Башкирии.

В воскресенье Иванюта впервые за долгое время вышел на связь в своём Telegram-канале. Оказалось, что бывший чиновник прошёл обучение на инструктора-проводника и уже числится в соответствующем реестре. Более того — он уже приступил к работе и даже опубликовал фото с новых маршрутов.

По словам Иванюты, обучение давалось непросто, но было интересно. Помимо навыков экскурсовода, он освоил оказание первой помощи и «вспомнил старые навыки» — видимо, походные.

Напомним, Иванюта руководил Белорецким районом с 2020 года. В 2024-м его полномочия истекли, но он снова выиграл конкурс на ту же должность. Правда, засиделся недолго — в конце года добровольно подал в отставку. Причины до сих пор остаются загадкой.

После ухода поползли слухи о переезде в Уфу — якобы предлагали место в мэрии или региональном правительстве. Но назначения так и не последовало.

Что ж, от административных маршрутов к туристическим — тоже карьерный рост, по-своему.