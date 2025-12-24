Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

О назначении объявили сегодня на оперативном совещании в администрации. В новой роли генерал-майор займется безопасностью миллионного города: будет готовить службы к нештатным ситуациям и выстраивать систему защиты жителей.
Латыпов сменил генеральский китель на костюм чиновника спустя полгода после увольнения из федерального ведомства.
Карьерный путь
Марат Латыпов проработал в системе спасения 41 год. Он начал службу в 1984 году с должности рядового пожарного и прошел все ступени до руководителя регионального управления.
Главное управление МЧС по Башкирии Латыпов возглавлял восемь лет. В июне 2025 года он ушел в отставку по возрасту, передав полномочия своему заместителю Эдуарду Идрисову. Имеет звание «Заслуженный спасатель Республики Башкортостан».