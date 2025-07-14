«Экипаж» приземлился навсегда: умер режиссёр Александр Митта

Ушёл из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта. Легендарному режиссёру было 92 года. В последние месяцы он боролся с тяжёлой болезнью

В Москве на 93-м году жизни скончался легендарный советский и российский режиссёр, народный артист России Александр Митта. Печальную новость подтвердил его сын Евгений, о чём сообщают федеральные СМИ.

Причиной ухода стала онкология — режиссёр страдал от рака почки. Последние месяцы он проходил паллиативное лечение. Его здоровье вызывало опасения с конца июня, когда кинематографисту стало плохо дома, и он потерял сознание.

В историю кино Митта вошёл как настоящий первопроходец, сняв первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Эта лента стала для советского зрителя настоящим прорывом, как глоток голливудского воздуха в закрытой стране.

Но его послужной список — это не только «Экипаж». Вся страна знает и любит его картины «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». А его многосерийный фильм «Граница. Таёжный роман» в начале нулевых принёс ему госпремию и стал настоящим народным хитом. Последней работой мастера стала лента «Шагал — Малевич» 2013 года.

Заслуги режиссёра были отмечены на самом высоком уровне. Он был удостоен звания Народного артиста России, премии «Ника» и награждён орденами «За заслуги перед Отечеством».

Эксперты, как отмечает РБК, неоднократно сравнивали революционность «Экипажа» с другими знаковыми прорывами в отечественном кино. Например, с фильмом «Человек-амфибия», который в 1961 году поразил зрителей уникальными для своего времени подводными съёмками и спецэффектами, открыв новую страницу в жанре фантастики.

Сам Митта считал, что настоящее патриотическое кино невозможно снять по заказу. Он был убеждён, что без души и сердца режиссёра любая картина обречена на провал.