«Экипаж» приземлился навсегда: умер режиссёр Александр Митта

Ушёл из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта. Легендарному режиссёру было 92 года. В последние месяцы он боролся с тяжёлой болезнью
В Москве на 93-м году жизни скончался легендарный советский и российский режиссёр, народный артист России Александр Митта. Печальную новость подтвердил его сын Евгений, о чём сообщают федеральные СМИ.
Причиной ухода стала онкология — режиссёр страдал от рака почки. Последние месяцы он проходил паллиативное лечение. Его здоровье вызывало опасения с конца июня, когда кинематографисту стало плохо дома, и он потерял сознание.
В историю кино Митта вошёл как настоящий первопроходец, сняв первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Эта лента стала для советского зрителя настоящим прорывом, как глоток голливудского воздуха в закрытой стране.
Но его послужной список — это не только «Экипаж». Вся страна знает и любит его картины «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». А его многосерийный фильм «Граница. Таёжный роман» в начале нулевых принёс ему госпремию и стал настоящим народным хитом. Последней работой мастера стала лента «Шагал — Малевич» 2013 года.
Заслуги режиссёра были отмечены на самом высоком уровне. Он был удостоен звания Народного артиста России, премии «Ника» и награждён орденами «За заслуги перед Отечеством».
Эксперты, как отмечает РБК, неоднократно сравнивали революционность «Экипажа» с другими знаковыми прорывами в отечественном кино. Например, с фильмом «Человек-амфибия», который в 1961 году поразил зрителей уникальными для своего времени подводными съёмками и спецэффектами, открыв новую страницу в жанре фантастики.
Сам Митта считал, что настоящее патриотическое кино невозможно снять по заказу. Он был убеждён, что без души и сердца режиссёра любая картина обречена на провал.
- Почему его называют новатором и первопроходцем?
Александр Митта не боялся осваивать новые для советского кино жанры. Его главный прорыв — фильм «Экипаж» (1979), который стал первым в СССР фильмом-катастрофой и абсолютным лидером проката. Позже, в 2000 году, он фактически создал эталон для современных российских сериалов, сняв «Границу. Таёжный роман», за который получил Государственную премию.
- Какая у него была настоящая фамилия и почему он её сменил?
Настоящая фамилия режиссёра — Рабинович. Псевдоним «Митта» он взял у родственников со стороны матери. Этот шаг был довольно распространённым в творческой среде того времени.
- Он всегда хотел быть режиссёром?
Нет, его путь в кино не был прямым. Изначально он мечтал стать художником, но был отчислен из художественного института. Затем он получил диплом архитектора в МИСИ, после чего работал карикатуристом в журналах. И только потом он поступил во ВГИК в мастерскую легендарного Михаила Ромма, которая и определила его судьбу.
- Фильм «Экипаж» — это его главный успех?
Безусловно, это одна из вершин его творчества. Для съёмок были задействованы колоссальные ресурсы, а «Аэрофлот» предоставил списанные самолёты Ту-154Б. Интересный факт: по первоначальному замыслу финал должен был быть трагичным, но, по легенде, в сценарий вмешался лично Леонид Брежнев, который попросил «не показывать ему покойников», и концовку пришлось изменить на счастливую.
- У него были проблемы с советской цензурой?
Да, бывали. Например, его трагикомедию «Гори, гори, моя звезда» (1969) с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым и Евгением Леоновым в главных ролях цензоры сочли слишком сложной и «перемудрённой», из-за чего готовую картину положили на полку. Фильм удалось спасти только благодаря вмешательству Олега Табакова, который использовал свои связи, чтобы добиться показа ленты.
- Чем он занимался в последние годы, кроме съёмок кино?
Александр Митта был не только режиссёром, но и выдающимся педагогом. Он преподавал в киношколе в Гамбурге (Германия), а позже открыл собственную киношколу в Москве. Кроме того, он написал несколько книг для кинематографистов, самая известная из которых — «Кино между адом и раем» — стала настольной для многих молодых режиссёров.
- Какие у него были самые главные награды?
Его вклад в искусство был отмечен на высшем уровне. Он был удостоен звания Народного артиста РФ (2004), получил Государственную премию РФ (2001) за сериал «Граница. Таёжный роман», престижную премию «Ника» (2017) и был кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.