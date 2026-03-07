Dyson вместо iPhone: что жители Башкирии чаще покупают к 8 Марта

Продажи фенов Dyson в республике взлетели на 415% в деньгах, продуктовые наборы — почти на 400%, а смартфоны ушли в минус.

Накануне 8 Марта 2026 года жители Башкирии массово скупают фены, продуктовые наборы и аксессуары — такие данные изданию РБК-Уфа предоставила пресс-служба Wildberries & Russ.

С 21 февраля по начало марта продажи фенов Dyson в республике выросли на 219% в натуральном выражении и на 415% в стоимостном. Устройство возглавило предпраздничный рейтинг маркетплейса в регионе.

На втором месте — продуктовые наборы с ростом почти на 400%. Тройку лидеров замкнули ремни (+124%). Фены других брендов и мультистайлеры прибавили более 70%.

По абсолютному объёму заказов лидирует парфюмерия: оборот духов и туалетной воды вырос на 55%. Заметный рост показали бокалы — их заказывали на 84% чаще обычного.

«Востребованным подарком стал фигурный шоколад — его оборот увеличился на 114%, тогда как у традиционных кондитерских изделий рост составил 60%, а у конфет — 26%», — отметили в компании.

Смартфоны, включая iPhone, ушли в минус. А вот ювелирные украшения остаются в числе популярных подарков: заказы на золотые цепочки, подвески и серьги выросли на 52%.

Бытовая техника также пользуется спросом: блендеры прибавили 52%, миксеры — 38%, пылесосы — 20%. Мягкие игрушки заказывали на 44% чаще, живые цветы — на 65%.

На маркетплейсе прогнозируют, что спрос на букеты сохранится до праздника, а пик заказов придётся на 5–7 марта.

Сколько тратят на подарки

По данным SuperJob, в 2026 году уфимцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 4 900 рублей, а на цветы — 3 700 рублей. Годом ранее суммы составляли 4 800 и 3 500 рублей. В целом по России средний бюджет достигает 5 700 рублей (+8% к прошлому году).

По информации UfaCityNews, спрос на авторские цветочные композиции в Уфе вырос на 42%, а на кондитерские изделия — на 25%.

Ситуация в соседнем регионе

В Татарстане структура спроса похожа: лидируют продуктовые наборы (рост почти в 5 раз), мультистайлеры (+216%) и фигурный шоколад с ремнями (+116%).

Сейчас с маркетплейсами в Башкирии сотрудничают более 10,5 тыс. жителей, а число пунктов выдачи превышает 2 тыс.