Дыра в 6 миллиардов: как рухнул последний банк Башкирии, обещая вкладчикам 23% годовых

В уфимском ПромТрансБанке после отзыва лицензии и банкротства вскрылась гигантская недостача. Агентство по страхованию вкладов насчитало минус 6,08 млрд рублей

Финансовый крах последнего регионального банка Башкирии, «ПромТрансБанка», оказался более масштабным, чем предполагалось. После отзыва лицензии и признания банка банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) провело инвентаризацию и обнаружило недостачу в размере 6,08 миллиарда рублей, пишет РБК-Уфа.

Куда исчезли деньги?

Львиная доля этой суммы, почти ровно 6 миллиардов рублей, образовалась из-за прекращения обязательств по сделкам РЕПО — по сути, кредитам под залог ценных бумаг, которые банк не смог выкупить обратно. Остальные средства «растворились» в кредитах, основных средствах и даже в банкоматах, где недосчитались почти миллиона рублей. При этом ревизоры обнаружили более 5,7 тысячи единиц неучтенного имущества, включая мебель и оргтехнику.

Причины краха и отчаянные меры

Центробанк отозвал лицензию у «ПромТрансБанка» еще 15 апреля 2025 года. Регулятор установил, что банк был «хронически убыточным»: он вкладывал средства в низкодоходные долгосрочные проекты, которые не покрывали даже проценты по вкладам. Кроме того, ЦБ неоднократно указывал на нарушения в сфере противодействия отмыванию денег.

Чувствуя приближение конца, незадолго до отзыва лицензии банк пошел на отчаянный шаг — развернул агрессивную кампанию по привлечению вкладов, предлагая аномально высокую доходность до 23% годовых. Такие ставки стали последним сигналом о глубоких финансовых проблемах.

Что будет с вкладчиками?

Большинство клиентов банка защищены системой страхования. По данным АСВ, общая сумма страхового возмещения превышает 5,6 млрд рублей для более чем 23 тысяч вкладчиков. Выплаты начались еще в апреле. Клиенты, чьи вклады превышали страховой лимит в 1,4 млн рублей, теперь могут встать в очередь кредиторов в надежде вернуть часть средств после распродажи активов банка.

Контролировал банк предприниматель Ильдар Мухаметдинов, который через суд безуспешно пытался оспорить процедуру банкротства. Крах «ПромТрансБанка» стал концом эпохи региональных банков в Башкирии.