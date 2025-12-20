Двойные рейсы и онлайн-слежка: как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Башкирии

Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов на пресс-конференции в «Башинформе» рассказал, как регион справится с мусором в новогодние каникулы. С 30 декабря службы переходят на круглосуточную работу, чтобы вовремя вывезти возрастающие в эти дни объемы отходов.

График работы в праздники

Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. Операторы обязаны реагировать на сбои и переполненные баки в течение 24 часов. За движением мусоровозов следят через цифровую систему мониторинга в реальном времени.

Утвержденный регламент вывоза:

В городах и райцентрах — ежедневно.

— ежедневно. В деревнях и селах — минимум раз в три дня, при необходимости чаще.

— минимум раз в три дня, при необходимости чаще. При переполнении — двойные рейсы (дважды в сутки).

Пиковая нагрузка ожидается с 30 декабря по 4 января. Власти обещают не допустить завалов, несмотря на финансовые проблемы одного из операторов: долг МУП «САХ» составляет 267 млн рублей. Министр признал, что кассовый разрыв создает риски, но ситуацию держат на контроле.

Штрафы для водителей

Главная помеха для мусоровозов — личные автомобили, перекрывающие подъезд к контейнерным площадкам. Если мусоровоз не сможет проехать, будет виноват владелец машины.

За блокировку подъезда предусмотрены штрафы:

Обычно периодичность вывоза мусора зависит от температуры воздуха (нормы СанПиН). Если на улице теплее +5 °C, мусор обязаны вывозить ежедневно. Если холоднее +4 °C — допускается вывоз раз в трое суток. Однако на предстоящие праздники регоператорам поручили работать на опережение и не ждать трех дней даже в мороз.

Штрафы за парковку у мусорок — рабочая мера. За последнее время жители Башкирии уже получили квитанции на общую сумму 4,2 млн рублей.