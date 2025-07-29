Двоих туристов пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии готовят к операциям

Двоих пострадавших в крупной аварии с туристическим автобусом в Кигинском районе готовят к операциям. Они находятся в тяжёлом состоянии в Месягутовской больнице с переломами позвонков и костей таза

Двоих туристов, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Башкирии, в ближайшее время прооперируют. По информации Минздрава республики, оба пациента находятся в Месягутовской центральной районной больнице в тяжёлом состоянии, пишет Башинформ.

Авария произошла 27 июля на 35-м километре дороги Малояз — Верхние Киги. Автобус Higer с 43 туристами из Ижевска, возвращавшимися со сплава, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП, по разным данным, пострадали более 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, двое — в реанимацию.

Среди тех, кому требуется хирургическое вмешательство, — Ирина Ч. У женщины диагностирован перелом костей таза. Второй пациент, которого готовят к операции, получил перелом позвонков.

Для оказания помощи местным врачам в Месягутово прибыла бригада специалистов из уфимской РКБ имени Куватова. Медики провели осмотр всех госпитализированных и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Решается вопрос о возможной транспортировке наиболее тяжёлых пациентов в Уфу силами санитарной авиации.

Всего в больницу были доставлены 15 человек. Остальные пассажиры, включая семерых детей, отделались ушибами и после осмотра были отправлены домой в Ижевск. По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.