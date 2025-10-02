Две мощные солнечные вспышки вызвали магнитные бури в России

Две мощные солнечные вспышки класса М поразили Солнце 1 октября, спровоцировав магнитные бури на Земле и редкое полярное сияние над Россией третью ночь подряд.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала первую вспышку в 05:26 московского времени, а вторую — в 19:50. Обе достигли уровня M1.2, что превышает порог для классификации сильных солнечных вспышек. В течение дня также произошли несколько менее интенсивных вспышек класса С.

Магнитные бури усиливаются

Геомагнитная обстановка резко ухудшилась с 16:00 1 октября, когда солнечный ветер ускорился до экстремально высоких значений 750-800 км/с. Магнитные бури достигли уровня G1-G2, что соответствует умеренным и средним значениям.

Особую опасность представляет группа солнечных пятен № 4236, которая расположилась точно на линии Солнце-Земля и может наносить «прямые удары» по планете. За последние сутки площади солнечных пятен значительно увеличились, что привело к росту запасов энергии для новых вспышек.

На 2 октября ученые прогнозируют продолжение геомагнитных возмущений. Вероятность магнитной бури составляет 36%, геомагнитных возмущений — 40%, сохранения спокойной обстановки — всего 24%.

Редкое полярное сияние над Россией

Между 17 и 18 часами 1 октября над восточными регионами России ненадолго появилось полярное сияние. Это стало третьей подряд ночью наблюдения этого явления — крайне редкое событие.

В предыдущие дни сияние наблюдали жители Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Тверской, Челябинской и Свердловской областей, а также республик Карелия, Коми и Татарстан. Зеленые переливы заметили даже в Москве и Подмосковье.

Стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не ранее начала следующей недели, поскольку Земля входит в зону действия новой крупной корональной дыры. Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям соблюдать повышенную осторожность в ближайшие дни.