Два мини-отпуска подряд: россиян в мае ждут шесть нерабочих дней за две недели

В мае 2026 года жителей страны ожидают два периода трёхдневных выходных — на Первомай и День Победы. Однако оформлять отпуск в этом месяце финансово невыгодно.
Россиян в мае 2026 года ждут два периода продлённых выходных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ассистента кафедры гражданского права и процесса РУДН Анну Покровскую.

«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что означает сразу три нерабочих дня подряд. С 9 по 11 мая в честь Дня Победы россияне вновь получат три выходных дня», — отметила эксперт.

Покровская напомнила, что трёхдневные выходные уже были в феврале и в марте.

Между тем именно май считается наиболее невыгодным месяцем для оформления отпуска: из-за обилия праздников стоимость рабочего дня превышает размер отпускных. Тем, кто планирует отдых без финансовых потерь, специалист советует выбрать апрель, июль, сентябрь, октябрь или декабрь.

Напомним, в 2026 году жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян благодаря региональным праздникам. Ураза-байрам (20 марта) и Курбан-байрам (27 мая) объявлены нерабочими днями постановлением правительства республики. Кроме того, 11 октября — День Республики — также станет дополнительным выходным для жителей Башкортостана.

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева пояснила ТАСС, что из-за обилия праздников стоимость каждого рабочего дня возрастает, а отпускные рассчитываются по среднему заработку, который оказывается ниже. Экономист Марина Карп ещё в ноябре 2025 года отмечала, что июль с 23 рабочими днями станет оптимальным выбором для минимизации финансовых потерь.

По данным Минтруда Республики Башкортостан, производственный календарь на 2026 год предусматривает в мае 19 рабочих и 12 выходных дней для большинства россиян, а для жителей Башкирии количество нерабочих дней дополнительно увеличивается за счёт Курбан-байрама 27 мая. Правительство Башкирии утвердило соответствующее постановление в июле 2025 года.

Минус один рабочий день: в Башкирии стартовала четырёхдневная неделя

Рабочая неделя в Башкирии продлится всего четыре дня — 20 марта объявлено выходным в честь Ураза-байрама. Что это значит для отпускников и тех, кого привлекут к работе в праздник.
Россиян ждут короткие рабочие недели в феврале и марте 2026 года

В феврале и марте 2023 года жителей Башкирии ожидают сокращенные рабочие недели. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
Жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян в 2026 году

В 2026 году россиян ожидают семь сокращенных рабочих недель. В Башкортостане количество выходных увеличится за счет региональных праздников.
Гострудинспекция Башкирии разъяснила правила оплаты труда в новогодние выходные

Сотрудники в Башкирии получат двойной оклад или дополнительный выходной за работу в период с 1 по 8 января. Зарплату за декабрь компании обязаны перечислить работникам до конца завтрашнего дня, 30 декабря.
Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращённым

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подтвердил: во вторник, 30 декабря 2025 года, россияне работают полный день. Сокращения смены на час не будет. Сразу после этого страна уходит на длинные каникулы до середины января.
