Два мини-отпуска подряд: россиян в мае ждут шесть нерабочих дней за две недели

В мае 2026 года жителей страны ожидают два периода трёхдневных выходных — на Первомай и День Победы. Однако оформлять отпуск в этом месяце финансово невыгодно.

Россиян в мае 2026 года ждут два периода продлённых выходных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ассистента кафедры гражданского права и процесса РУДН Анну Покровскую.

«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что означает сразу три нерабочих дня подряд. С 9 по 11 мая в честь Дня Победы россияне вновь получат три выходных дня», — отметила эксперт.

Покровская напомнила, что трёхдневные выходные уже были в феврале и в марте.

Между тем именно май считается наиболее невыгодным месяцем для оформления отпуска: из-за обилия праздников стоимость рабочего дня превышает размер отпускных. Тем, кто планирует отдых без финансовых потерь, специалист советует выбрать апрель, июль, сентябрь, октябрь или декабрь.

Напомним, в 2026 году жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян благодаря региональным праздникам. Ураза-байрам (20 марта) и Курбан-байрам (27 мая) объявлены нерабочими днями постановлением правительства республики. Кроме того, 11 октября — День Республики — также станет дополнительным выходным для жителей Башкортостана.

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева пояснила ТАСС, что из-за обилия праздников стоимость каждого рабочего дня возрастает, а отпускные рассчитываются по среднему заработку, который оказывается ниже. Экономист Марина Карп ещё в ноябре 2025 года отмечала, что июль с 23 рабочими днями станет оптимальным выбором для минимизации финансовых потерь.

По данным Минтруда Республики Башкортостан, производственный календарь на 2026 год предусматривает в мае 19 рабочих и 12 выходных дней для большинства россиян, а для жителей Башкирии количество нерабочих дней дополнительно увеличивается за счёт Курбан-байрама 27 мая. Правительство Башкирии утвердило соответствующее постановление в июле 2025 года.