Дуров составил завещание заморозил миллиарды для сотни детей на 30 лет

Павел Дуров шокировал публику откровениями о своем потомстве и финансовом планировании. Создатель мессенджера поделился подробностями завещания в интервью французскому Le Point, признавшись в наличии более сотни биологических детей.

40-летний предприниматель распорядился заморозить доступ к своему состоянию на три десятилетия. Наследники смогут претендовать на миллиарды только в 2055 году, когда научатся самостоятельности и не будут зависеть от банковских счетов.

Дуров не скрывает масштабы своего отцовства. Шестеро официально признанных детей появились от трех разных партнерш, а свыше ста малышей родились благодаря донорской программе в двенадцати странах мира. Бизнесмен подчеркнул равенство прав всех потомков независимо от способа зачатия.

Мотивом для составления завещания стали профессиональные риски. Защита цифровых свобод породила множество влиятельных противников среди государственных структур, что заставило предпринимателя позаботиться о безопасности семьи и будущем платформы.

В случае исчезновения основателя управление Telegram перейдет к некоммерческому фонду. Такая схема должна сохранить независимость мессенджера и его принципы конфиденциальности, несмотря на внешнее давление.

Дуров остается единоличным владельцем компании, контролируя сто процентов акций. Урок истории с потерей контроля над ВКонтакте научил его не делиться властью ради сохранения свободы действий.