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Дуров, что случилось: Telegram снова лёг по всей России

Telegram снова в офлайне. Пользователи по всей России сообщают о массовом сбое в работе мессенджера — уже третьем за последние несколько дней. Приложение не загружается, сообщения не уходят
мобильный телефон в руках

Утро понедельника для многих россиян началось не с кофе, а с проверки, работает ли Telegram. И, как показывают данные сервиса Downdetector, у многих он не заработал. Пользователи массово жалуются на невозможность отправить сообщения и получить уведомления. У некоторых перестал работать даже веб-клиент мессенджера.

География сбоя обширна, но эпицентр, как обычно, в Москве. Также большое количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Тверской области.

Этот инцидент — уже третий в череде цифровых неурядиц за последнюю неделю. Похожая ситуация наблюдалась в пятницу, 4 июля. Тогда сбой затронул Москву, Подмосковье, Хабаровский край и ряд других регионов. В субботу, 5 июля, история повторилась: более 5 тысяч человек снова сообщили о неполадках в работе Telegram.

Эта серия сбоев затронула не только мессенджеры. 3 июля, проблемы с доступом испытывали пользователи соцсети «ВКонтакте». Около тысячи человек не могли зайти в свои аккаунты ни через приложение, ни через браузер. Повторяющиеся сбои на крупнейших платформах вызывают всё больше вопросов у пользователей.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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