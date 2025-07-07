Дуров, что случилось: Telegram снова лёг по всей России

Telegram снова в офлайне. Пользователи по всей России сообщают о массовом сбое в работе мессенджера — уже третьем за последние несколько дней. Приложение не загружается, сообщения не уходят

Утро понедельника для многих россиян началось не с кофе, а с проверки, работает ли Telegram. И, как показывают данные сервиса Downdetector, у многих он не заработал. Пользователи массово жалуются на невозможность отправить сообщения и получить уведомления. У некоторых перестал работать даже веб-клиент мессенджера.

География сбоя обширна, но эпицентр, как обычно, в Москве. Также большое количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Тверской области.

Этот инцидент — уже третий в череде цифровых неурядиц за последнюю неделю. Похожая ситуация наблюдалась в пятницу, 4 июля. Тогда сбой затронул Москву, Подмосковье, Хабаровский край и ряд других регионов. В субботу, 5 июля, история повторилась: более 5 тысяч человек снова сообщили о неполадках в работе Telegram.