Дуров, что случилось: Telegram снова лёг по всей России

Утро понедельника для многих россиян началось не с кофе, а с проверки, работает ли Telegram. И, как показывают данные сервиса Downdetector, у многих он не заработал. Пользователи массово жалуются на невозможность отправить сообщения и получить уведомления. У некоторых перестал работать даже веб-клиент мессенджера.
География сбоя обширна, но эпицентр, как обычно, в Москве. Также большое количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Тверской области.
Этот инцидент — уже третий в череде цифровых неурядиц за последнюю неделю. Похожая ситуация наблюдалась в пятницу, 4 июля. Тогда сбой затронул Москву, Подмосковье, Хабаровский край и ряд других регионов. В субботу, 5 июля, история повторилась: более 5 тысяч человек снова сообщили о неполадках в работе Telegram.
Эта серия сбоев затронула не только мессенджеры. 3 июля, проблемы с доступом испытывали пользователи соцсети «ВКонтакте». Около тысячи человек не могли зайти в свои аккаунты ни через приложение, ни через браузер. Повторяющиеся сбои на крупнейших платформах вызывают всё больше вопросов у пользователей.