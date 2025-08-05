«Думал, не долечу»: врач из Уфы с 48-летним стажем спасла жизнь пассажиру в самолёте

Настоящий профессионализм и человечность не знают высоты. Это доказала уфимский врач-невролог Татьяна Харисова, которая 17 июля пришла на помощь пассажиру на борту самолета, летевшего из Уфы в Иркутск. Мужчине стало настолько плохо, что он уже мысленно прощался с жизнью.
Во время полёта у пассажира внезапно началась аритмия, тахикардия, сильный тремор и головокружение. Когда бортпроводники обратились к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач, на призыв откликнулась Татьяна Трофимовна Харисова — врач высшей категории с 48-летним стажем.
Несмотря на ограниченные условия, опытный медик действовала быстро и профессионально. Она измерила мужчине давление и уровень сахара в крови, дала необходимые лекарства и смогла привести его в стабильное состояние. Благодаря её помощи, пассажир благополучно долетел до Иркутска.
Желая отблагодарить свою спасительницу, мужчина поделился этой историей с Телеграм-каналом Ufa_rb. Публикация вызвала огромный отклик. В комментариях Татьяну Трофимовну не только осыпали благодарностями, но и узнали её бывшие пациенты и коллеги:
«Татьяна Трофимовна — врач от Бога. Работала с ней, это чудо-женщина. На ноги поставит любого».
«Очень замечательная врач. Отличный невролог. Наблюдалась у нее какое-то время».
«Это наша коллега, невролог, Татьяна Трофимовна. Замечательный, очень высококвалифицированный специалист».
«Про таких профессионалов передачи снимать нужно. Подрастающему поколению живые примеры нужны».
Пользователи сети сошлись во мнении, что поступок врача — это настоящий героизм, достойный награды и общественного признания.
Обострение хронических заболеваний. У пассажира могло быть ранее не диагностированное или контролируемое сердечно-сосудистое заболевание.
Паническая атака. Аэрофобия или общий стресс могут вызывать симптомы, очень похожие на сердечный приступ.
Гипогликемия. Резкое падение уровня сахара в крови, что объясняет, почему врач измерила ему этот показатель.
Дегидратация (обезвоживание). Недостаток жидкости в полете — частая проблема, которая может привести к нарушению сердечного ритма и головокружению.
Чтобы защитить медиков, добровольно оказывающих помощь, во многих правовых системах действует «Закон доброго самаритянина». Он освобождает от юридической ответственности за непреднамеренный вред, если помощь оказывалась добросовестно и безвозмездно в экстренной ситуации. На международных рейсах такие действия регулируются, как правило, законодательством страны, в которой зарегистрирована авиакомпания.
Стандартная аптечка первой помощи (First Aid Kit, FAK). Содержит базовые средства: бинты, антисептики, пластыри, обезболивающие.
Врачебная аптечка (Emergency Medical Kit, EMK). Доступна только для использования квалифицированным медицинским персоналом. В ней находятся более серьезные инструменты и препараты: глюкометр (для измерения сахара в крови), тонометр (для измерения давления), стетоскоп, адреналин, антигистаминные средства, препараты для сердечно-сосудистой системы и многое другое.
Автоматический наружный дефибриллятор (AED). Используется при внезапной остановке сердца.
Действия врача Татьяны Харисовой (измерение сахара и давления) указывают на то, что она, скорее всего, воспользовалась именно врачебной аптечкой (EMK), предоставленной бортпроводниками.
Более того, опыт невролога здесь мог быть крайне полезен. Такие симптомы, как тремор и головокружение, могут иметь как кардиологическую, так и неврологическую природу. Опытный специалист, как она, способен провести дифференциальную диагностику — то есть быстро оценить состояние пациента и отличить, например, инсульт от сердечного приступа или панической атаки, что критически важно для выбора правильной тактики лечения. Ее 48-летний стаж говорит об огромном клиническом опыте, который бесценен в любой экстренной ситуации.