«Думал, не долечу»: врач из Уфы с 48-летним стажем спасла жизнь пассажиру в самолёте

Врач-невролог из Уфы с почти полувековым стажем Татьяна Харисова стала героем дня. Она спасла жизнь пассажиру на борту рейса Уфа–Иркутск. Благодарный мужчина рассказал об этом в сети, после чего на врача обрушилась волна народного признания и восхищения.

Настоящий профессионализм и человечность не знают высоты. Это доказала уфимский врач-невролог Татьяна Харисова, которая 17 июля пришла на помощь пассажиру на борту самолета, летевшего из Уфы в Иркутск. Мужчине стало настолько плохо, что он уже мысленно прощался с жизнью.

Во время полёта у пассажира внезапно началась аритмия, тахикардия, сильный тремор и головокружение. Когда бортпроводники обратились к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач, на призыв откликнулась Татьяна Трофимовна Харисова — врач высшей категории с 48-летним стажем.

Несмотря на ограниченные условия, опытный медик действовала быстро и профессионально. Она измерила мужчине давление и уровень сахара в крови, дала необходимые лекарства и смогла привести его в стабильное состояние. Благодаря её помощи, пассажир благополучно долетел до Иркутска.

Желая отблагодарить свою спасительницу, мужчина поделился этой историей с Телеграм-каналом Ufa_rb. Публикация вызвала огромный отклик. В комментариях Татьяну Трофимовну не только осыпали благодарностями, но и узнали её бывшие пациенты и коллеги:

«Татьяна Трофимовна — врач от Бога. Работала с ней, это чудо-женщина. На ноги поставит любого».

«Очень замечательная врач. Отличный невролог. Наблюдалась у нее какое-то время».

«Это наша коллега, невролог, Татьяна Трофимовна. Замечательный, очень высококвалифицированный специалист».

«Про таких профессионалов передачи снимать нужно. Подрастающему поколению живые примеры нужны».

Пользователи сети сошлись во мнении, что поступок врача — это настоящий героизм, достойный награды и общественного признания.