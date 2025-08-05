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«Думал, не долечу»: врач из Уфы с 48-летним стажем спасла жизнь пассажиру в самолёте

Врач-невролог из Уфы с почти полувековым стажем Татьяна Харисова стала героем дня. Она спасла жизнь пассажиру на борту рейса Уфа–Иркутск. Благодарный мужчина рассказал об этом в сети, после чего на врача обрушилась волна народного признания и восхищения.
Фото: Imagen

Настоящий профессионализм и человечность не знают высоты. Это доказала уфимский врач-невролог Татьяна Харисова, которая 17 июля пришла на помощь пассажиру на борту самолета, летевшего из Уфы в Иркутск. Мужчине стало настолько плохо, что он уже мысленно прощался с жизнью.

Во время полёта у пассажира внезапно началась аритмия, тахикардия, сильный тремор и головокружение. Когда бортпроводники обратились к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач, на призыв откликнулась Татьяна Трофимовна Харисова — врач высшей категории с 48-летним стажем.

Несмотря на ограниченные условия, опытный медик действовала быстро и профессионально. Она измерила мужчине давление и уровень сахара в крови, дала необходимые лекарства и смогла привести его в стабильное состояние. Благодаря её помощи, пассажир благополучно долетел до Иркутска.

Желая отблагодарить свою спасительницу, мужчина поделился этой историей с Телеграм-каналом Ufa_rb. Публикация вызвала огромный отклик. В комментариях Татьяну Трофимовну не только осыпали благодарностями, но и узнали её бывшие пациенты и коллеги:

«Татьяна Трофимовна — врач от Бога. Работала с ней, это чудо-женщина. На ноги поставит любого».

«Очень замечательная врач. Отличный невролог. Наблюдалась у нее какое-то время».

«Это наша коллега, невролог, Татьяна Трофимовна. Замечательный, очень высококвалифицированный специалист».

«Про таких профессионалов передачи снимать нужно. Подрастающему поколению живые примеры нужны».

Пользователи сети сошлись во мнении, что поступок врача — это настоящий героизм, достойный награды и общественного признания.

Часто задаваемые вопросы
Что могло вызвать такие симптомы у пассажира в полете?
Симптомы, описанные в новости (аритмия, тахикардия, тремор, головокружение), могут быть вызваны целым рядом причин, особенно в условиях полета. Перепады давления, пониженная влажность и более низкий уровень кислорода на высоте создают дополнительную нагрузку на организм. Возможные причины:

Обострение хронических заболеваний. У пассажира могло быть ранее не диагностированное или контролируемое сердечно-сосудистое заболевание.

Паническая атака. Аэрофобия или общий стресс могут вызывать симптомы, очень похожие на сердечный приступ.

Гипогликемия. Резкое падение уровня сахара в крови, что объясняет, почему врач измерила ему этот показатель.

Дегидратация (обезвоживание). Недостаток жидкости в полете — частая проблема, которая может привести к нарушению сердечного ритма и головокружению.
Обязан ли врач по закону оказывать помощь на борту самолета?
В большинстве стран, включая Россию, у врача нет юридической обязанности оказывать помощь вне своего рабочего места. Однако существует сильный этический и моральный долг, продиктованный Клятвой Гиппократа (или ее современными аналогами).

Чтобы защитить медиков, добровольно оказывающих помощь, во многих правовых системах действует «Закон доброго самаритянина». Он освобождает от юридической ответственности за непреднамеренный вред, если помощь оказывалась добросовестно и безвозмездно в экстренной ситуации. На международных рейсах такие действия регулируются, как правило, законодательством страны, в которой зарегистрирована авиакомпания.
Какое медицинское оборудование есть на борту самолета для экстренных случаев?
На борту коммерческих авиалайнеров есть несколько уровней медицинского оснащения:

Стандартная аптечка первой помощи (First Aid Kit, FAK). Содержит базовые средства: бинты, антисептики, пластыри, обезболивающие.

Врачебная аптечка (Emergency Medical Kit, EMK). Доступна только для использования квалифицированным медицинским персоналом. В ней находятся более серьезные инструменты и препараты: глюкометр (для измерения сахара в крови), тонометр (для измерения давления), стетоскоп, адреналин, антигистаминные средства, препараты для сердечно-сосудистой системы и многое другое.

Автоматический наружный дефибриллятор (AED). Используется при внезапной остановке сердца.

Действия врача Татьяны Харисовой (измерение сахара и давления) указывают на то, что она, скорее всего, воспользовалась именно врачебной аптечкой (EMK), предоставленной бортпроводниками.
Почему невролог смогла помочь при симптомах, похожих на сердечный приступ?
Хотя специальность Татьяны Трофимовны — неврология, любой врач имеет фундаментальную подготовку в области общей медицины и неотложной помощи. Все врачи изучают кардиологию, реаниматологию и другие ключевые дисциплины.

Более того, опыт невролога здесь мог быть крайне полезен. Такие симптомы, как тремор и головокружение, могут иметь как кардиологическую, так и неврологическую природу. Опытный специалист, как она, способен провести дифференциальную диагностику — то есть быстро оценить состояние пациента и отличить, например, инсульт от сердечного приступа или панической атаки, что критически важно для выбора правильной тактики лечения. Ее 48-летний стаж говорит об огромном клиническом опыте, который бесценен в любой экстренной ситуации.
спасение Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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